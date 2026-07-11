ربيعة: كنا الأفضل أمام الأرجنتين.. ولن أقبل الإساءة لأصدقائي

كشف رامي ربيعة مدافع منتخب مصر، أن الفراعنة كانوا الطرف الأفضل أمام الأرجنتين، مشيرا إلى أن بعض القرارات التحكيمية أثرت في سير اللقاء.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام الأرجنتين 3-2.

وقال ربيعة عبر إم بي سي مصر: "يمكنك أن تتفوق على أي منافس، مهما كان اسمه، إذا توفرت العدالة وكان التحكيم جيدًا، كما نقول في كرة القدم، كنا الأفضل أمام الأرجنتين، وتفوقنا عليهم في مجمل أحداث المباراة".

وواصل "انتصرنا في معظم الالتحامات، واتفقنا قبل المباراة على ضرورة الفوز بكل كرة مشتركة، ولم يكن يشغلنا سوى تحقيق الانتصار بأي طريقة".

وأردف "تصدي مصطفى شوبير لركلة الجزاء منحنا ثقة أكبر، لأن كرة القدم لعبة جماعية، وعندما أنظر إلى زميلي بجواري أستمد منه الطاقة والحماس".

وكشف "الحكم كان يحتسب كل احتكاك لصالح لاعبي الأرجنتين، بينما كانت الأخطاء ضدنا تمر دون احتساب، وقد تبدو هذه أمورا بسيطة، لكنها تؤثر كثيرا في سير المباراة".

وواصل "لا أقول إن التحكيم هو السبب الرئيسي، لكن هذه الأمور تؤثر علينا داخل الملعب، وفي المقابل تمنح المنافس ثقة أكبر".

وأتم "بعد تسجيلهم الهدف ارتفعت معنوياتهم، بينما تراجعت معنوياتنا، لأننا شعرنا أننا لا نحصل حتى على أبسط حقوقنا داخل المباراة".

وعن لقطة دفاعه عن محمد هاني ظهير منتخب مصر أثناء تصريحاته للصحفيين قال: "ما حدث في لقطة سؤالي عن محمد هاني لم يكن على سبيل المزاح إطلاقا، وإذا أردت مناقشتي في أمر يخصني فلا مشكلة، لكن لا تتحدث معي عن زميلي، إذا كان لديك شيء تريد قوله له، فاذهب وأخبره به بنفسك".

وواصل "ربما صاحب السؤال أخطأ، لكنه اعتذر، وأنا أتقبل الخطأ عندما يعترف صاحبه به ويعتذر عنه، أنا أيضا أخطئ وأعتذر، وليس في الاعتذار أي مشكلة".

وأردف "لم أخبر محمد هاني بما حدث، لأننا نحترم مشاعر بعضنا البعض، وعندما علم بالأمر جاء وشكرني، وقال لي: "أشكرك جدا على رد فعلك، لكن لو كنت مكانك لكان ردي مختلفا".

وأتم "محمد هاني يتمنى فقط أن يقدر الناس المجهود الذي يقدمه، لا يوجد لاعب يدخل أي مباراة وهو يريد ارتكاب الأخطاء".

واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.