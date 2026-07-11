شوبير: هدف منتخب مصر في المستقبل ليس الظهور المشرف فقط

السبت، 11 يوليه 2026 - 19:50

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير

شدد مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر على أن هدف الفراعنة في المستقبل هو المنافسة بقوة وليس الظهور المشرف في البطولات.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

مصر

وقال شوبير خلال دعوة الرئيس السيسي لمنتخب مصر على الغداء: "من أول يوم لنا في المنتخب أننا جئنا لنصل لأبعد نقطة وليس للظهور المشرف فقط، والحمد لله أننا استطعنا إسعاد الشعب المصري".

وأضاف "أشكر المهندس هاني أبو ريدة ومحمد صلاح على دعهمهم لنا".

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واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.

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