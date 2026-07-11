الشناوي: منتخب مصر يضم صلاح ومرموش وحمزة ولدينا فرصة للذهاب بعيدا

يرى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أن الفراعنة لديهم فرصة للذهاب بعيدا في كرة القدم بعدما قدمه المنتخب في كأس العالم.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

وقال الشناوي خلال دعوة الرئيس السيسي للمنتخب على الغداء: "القادم أفضل وأقول للاعبين يجب أن تصدقوا أنفسكم، منتخبنا يضم محمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبد الكريم وكل اللاعبين لديهم فرصة للذهاب بعيدا في كرة القدم".

وأضاف "أشكر سيادة الرئيس على حفاوة استقباله لمنتخب مصر، وهدفنا أن نتواجد بشكل مميز في كل كأس عالم".

واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.