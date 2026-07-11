تريزيجيه: فخور بإسعاد الشعب المصري في كأس العالم
السبت، 11 يوليه 2026 - 19:44
كتب : FilGoal
عبر محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر عن سعادته بالاستقبال الذي أقامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفراعنة بعد العودة من كأس العالم.
وقال تريزيجيه خلال دعوة الرئيس للمنتخب على الغداء: "فخور أنني أقف أمام سيادة الرئيس، وأننا أسعدنا الشعب المصري في كأس العالم".
وأضاف "لم يبخل أي لاعب بنقطة عرق منذ اليوم الأول في المعسكر".
واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.
ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.
كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.
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