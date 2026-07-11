محمد هاني: الوقوف أمام الرئيس من أسعد لحظات حياتي

عبر محمد هاني لاعب منتخب مصر عن سعادته بمقابلة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

محمد هاني النادي : الأهلي مصر

وقال هاني خلال دعوة الرئيس لمنتخب مصر على الغداء: "من أسعد لحظات حياتي أن أقف أمام سيادة الرئيس وكنا نريد رفع اسم مصر عاليا في كأس العالم".

وأضاف "أشكر اللاعبين والجماهير وأشعر بالسعادة أنني شاركت في حدث كبير مثل كأس العالم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن زملائي والجماهير".

وأكمل "كأس العالم لن يكون آخر إنجاز لمنتخب مصر وبعد ذلك سنحاول الوصول لإنجازات أكبر".

وأتم تصريحاته "أشكر حسام وإبراهيم حسن وأشكرك سيادة الرئيس على دعمك المستمر لنا".

واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.