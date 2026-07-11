مرموش: استقبال السيسي أحد أفضل أيام حياتي

عبر عمر مرموش نجم منتخب مصر عن سعادته بالاستقبال من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أفراد بعثة الفراعنة المشاركة في كأس العالم.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مصر

وقال مرموش خلال دعوة الرئيس للمنتخب لتناول الغداء معه: "أشكر سيادة الرئيس على الاستضافة الرائعة لمنتخب مصر، وهذا أحد أفضل الأيام بالنسبة لنا".

وأضاف "سعداء بما قدمناه في كأس العالم ورفع اسم مصر عاليا وسنواصل كتابة التاريخ في المستقبل".

واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.