مرموش: استقبال السيسي أحد أفضل أيام حياتي
السبت، 11 يوليه 2026 - 19:37
كتب : FilGoal
عبر عمر مرموش نجم منتخب مصر عن سعادته بالاستقبال من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أفراد بعثة الفراعنة المشاركة في كأس العالم.
وقال مرموش خلال دعوة الرئيس للمنتخب لتناول الغداء معه: "أشكر سيادة الرئيس على الاستضافة الرائعة لمنتخب مصر، وهذا أحد أفضل الأيام بالنسبة لنا".
وأضاف "سعداء بما قدمناه في كأس العالم ورفع اسم مصر عاليا وسنواصل كتابة التاريخ في المستقبل".
واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.
ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.
كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.
نرشح لكم
شوبير: هدف منتخب مصر في المستقبل ليس الظهور المشرف فقط الشناوي: منتخب مصر يضم صلاح ومرموش وحمزة ولدينا فرصة للذهاب بعيدا تريزيجيه: فخور بإسعاد الشعب المصري في كأس العالم محمد هاني: الوقوف أمام الرئيس من أسعد لحظات حياتي إبراهيم حسن: تركنا بصمة لمنتخب مصر تبني علينا الأجيال المقبلة محمد صلاح: لا يوجد تكريم أكبر للمنتخب من استقبال الرئيس حسام حسن: كنت أتمنى مقابلة السيسي.. وطورنا المنتخب مثل مصر كأس العالم - جمال بلعمري: الشعب المصري استقبل المنتخب كالشرفاء المظلومين.. وتلاعبوا بمشاعرنا