محمد صلاح: لا يوجد تكريم أكبر للمنتخب من استقبال الرئيس

السبت، 11 يوليه 2026 - 19:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح

عبر محمد صلاح قائد منتخب مصر عن سعادته باستقبال المنتخب وتكريمه من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

مصر

وقال صلاح خلال دعوة الرئيس للمنتخب المصري على الغداء: "أشكر سيادة الرئيس على دعمه المستمر لنا بحديثه الدائم عن منتخب مصر، ولا يوجد تكريم أكبر من ذلك أن يحصلوا على الشكر من رئيس مصر".

وأضاف "أشكر اللاعبين وأخبرهم أن هذه هي بداية عودة اسم منتخب مصر للمحافل العالمية، لن نقصر في حق الجمهور ونتمنى الاستمرار على هذا وأن نحقق البطولات مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وأيضا المهندس هاني أبو ريدة".

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واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.

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