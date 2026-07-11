حسام حسن: كنت أتمنى مقابلة السيسي.. وطورنا المنتخب مثل مصر

السبت، 11 يوليه 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

حسام حسن

عبر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بالتواجد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في التكريم الرسمي من الرئاسة للفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

وقال حسام حسن خلال حفل غداء منتخب مصر مع الرئيس السيسي: "سعيد بمساندة الرئيس السيسي لنا وكنت أتمنى رؤية الرئيس والجلوس معه".

وأضاف "أشكر اللاعبين أمام سيادة الرئيس الذي كان مثلا أعلى لنا في كل المجالات".

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وأتم تصريحاته "كان يجب أن يتطور مستوى منتخب مصر ليواكب عملية التطور السريعة في البلد تحت قيادة الرئيس وهذا ما أوصلته للاعبين".

واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.

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