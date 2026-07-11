سوبوسلاي: أثق في إيراولا.. والدوري الإنجليزي أصبح حلمي الأكبر

السبت، 11 يوليه 2026 - 18:49

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - ليفربول

أعرب دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، عن ثقته في قدرة المدرب الجديد أندوني إيراولا على قيادة الفريق نحو النجاح، مؤكدًا أن التتويج بالدوري الإنجليزي أصبح هدفه الأكبر بعد تجربة الفوز باللقب، كما شدد على استعداده للعب في أي مركز من أجل مصلحة الفريق.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي الدوري في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

وقال سوبوسلاي عبر صحيفة ليكيب الفرنسية نقلا من ليفربول إيكو: "أنا مقتنع بأننا قادرون على المنافسة، وأتمنى أن يقودنا المدرب الجديد أندوني إيراولا إلى الطريق الصحيح".

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وواصل "عندما كنت طفلا، كان حلمي الأكبر دائما هو الفوز بأبطال أوروبا، وربما أكثر من حلم التتويج بالدوري الإنجليزي، لكن بعد أن عشت تجربة الفوز بالدوري الإنجليزي، أصبحت أرغب بشدة في التتويج به مرة أخرى، لأن ما عشته في 2025 كان أمرا لا يُصدق".

وعن مركزه المفضل قال: "أستطيع بسهولة أن أقول: "لا أريد اللعب كظهير، إما أن ألعب في وسط الملعب أو لن أشارك"، لكنني لا أفعل ذلك، لأن هدفي هو مساعدة فريقي بأي طريقة ممكنة".

وأتم "أريد الفوز، والمساعدة في أن يحقق فريقي أفضل نتائج ممكنة خلال المباريات التي أخوضها".

وينطلق الدوري الإنجليزي 21 أغسطس المقبل، على أن يخوض ليفربول مباراته الأولى أمام نيوكاسل 23 أغسطس.

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