كأس العالم - جمال بلعمري: الشعب المصري استقبل المنتخب كالشرفاء المظلومين.. وتلاعبوا بمشاعرنا

السبت، 11 يوليه 2026 - 18:31

كتب : FilGoal

جمال الدين بلعمري - الجزائر - السنغال - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي

أشاد جمال الدين بلعمري لاعب منتخب الجزائر السابق بمنتخب مصر والاستقبال الشعبي للفراعنة بعد العودة من كأس العالم:

وقال بلعمري عبر قناة wtv: "منتخب مصر يستحق هذا الاستقبال الكبير بسبب إدخال اللاعبين الفرحة على المواطن المصري البسيط".

وأضاف "فرحة الجمهور المصري بالمنتخب تجعل اللاعبين يشعرون أنهم كانوا رجالا في كأس العالم، وقاتلوا من أجل الشعب المصري وعلم مصر".

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وواصل "يجب ألا ننسى الروح العالية التي ذرعها حسام حسن في اللاعبين خاصة محمد صلاح ومرموش الذي كنت تشعر أنهم يلعبون في الأهلي أو أي نادي مصري وليس في أوروبا".

وأكد "صلاح فضل العودة مع منتخب مصر من أجل حضور استقبال الجماهير ولم يقل أنا سأذهب للتوقيع مع ناد جديد أو سأحصل على إجازة".

وأشار "أن تكون رجلا وتمثل بلدك وشعبك أفضل تمثيل فهذه هي النتيجة وستحصل على التكريم من الجميع".

وأوضح "الفارق كبير أن تدخل بلادك ورأسك مرفوع، وأن تدخل وأنت تختبئ من الجماهير".

وشدد "في هذه اللحظات نسى منتخب مصر كل شيء حدث في كأس العالم ونسى الخسارة من الأرجنتين، وتم استقباله من الجمهور استقبال المظلومين والشرفاء، وأن يتفق عليك 120 مليون مصري الآن هذا أمر ليس بالسهل اطلاقا لأن كل اللاعبين كانوا رجالا".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر تلاعب بمشارعنا كعرب بما قدمه في كأس العالم".

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