الدوري الإسباني يتجه لتأجيل 3 مباريات من الجولة الأولى بسبب كأس العالم

تتجه رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" إلى تأجيل ثلاص مباريات من الجولة الأولى للموسم الجديد، في إطار الترتيبات الخاصة بانطلاق المسابقة.

ووفقا لإذاعة كوبيه الإسبانية سيتم تأجيل مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو وريال مدريد ضد سوسيداد وأتلتيكو مدريد ضد ملجا بسبب امتلاكهم عدد كبير من اللاعبين في نصف نهائي كأس العالم الجارية.

وقد يرتفع العدد إلى أربع مباريات، بحسب تقديرات رابطة الليجا.

وأوضح التقرير أن بعض الأندية التي تمتلك لاعبا دوليا واحدا فقط فضلت عدم تأجيل مبارياتها، حتى لا تضطر لخوض ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد، وهو ما قد يزيد الضغط على لاعبيها.

وأضاف أن قرار تأجيل المباريات جاء بعد موافقة جميع أندية الدرجة الأولى بالإجماع خلال اجتماع رابطة الدوري الإسباني.

وسوف ينطلق الدوري الإسباني 16 أغسطس المقبل على أن ينتهي 30 مايو.

وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني بقيادة هانز فليك للمرة الثانية على التوالي.

ويخوض منتخب إسبانيا منافسات نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا الثلاثاء المقبل وهي المرة الأولى التي يشارك فيها اللاروخا بهذا الدور منذ 2010 عندما توج بالبطولة.