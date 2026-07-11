12 فريقا للمرة الأولى.. اعتماد قائمة المشاركين في أبطال الخليج 26-2027

السبت، 11 يوليه 2026 - 17:54

كتب : FilGoal

دوري أبطال الخليج

اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي ستشهد أكبر مشاركة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 13 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 ناديا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء، بعدما قرر الاتحاد زيادة عدد الفرق من 8 إلى 12 فريقا.

وجاءت زيادة عدد الأندية في إطار تطوير البطولة وتوسيع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الخليجية، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.

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واعتمد الاتحاد توزيع المقاعد وفقا للوائح البطولة، وبناءً على نتائج الأندية في مسابقات الدوري المحلية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وحصلت كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق على مقعدين، بينما نالت سلطنة عمان والبحرين والكويت واليمن مقعدا واحدا لكل اتحاد.

وجائت قائمة الأندية المشاركة كالتالي:

السعودية: الاتفاق، نيوم.

الإمارات: النصر، عجمان.

قطر: الدحيل، قطر.

العراق: أربيل، الزوراء.

سلطنة عمان: الشباب.

البحرين: الرفاع.

الكويت: كاظمة.

اليمن: شعب حضرموت.

وأوضح اتحاد كأس الخليج العربي أن الإعلان المبكر عن الأندية المشاركة يأتي لمنح الفرق والاتحادات الوطنية الوقت الكافي لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق البطولة.

كما حدد الاتحاد يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء مراسم قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج.

يُذكر أن دهوك العراقي تُوج بلقب النسخة الأولى من البطولة، فيما حصد الريان القطري لقب النسخة الثانية.

دوري أبطال الخليج نيوم السعودي
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