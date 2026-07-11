كلوب يتوصل لاتفاق مبدئي لتدريب منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم توصله لاتفاق مبدئي مع يورجن كلوب لتدريب منتخب ألمانيا.

واجتمع بيرتد نويندورف رئيس الاتحاد وهانز يواخيم فاتسكه نائب الرئيس مع كلوب لخوض أول محادثات معمقة لتدريب المنتخب.

وأشار الاتحاد الألماني إلى أن الاجتماع وصف بالبناء وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقل محتمل.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات الأسبوع المقبل، إذ يبدي الجانبان ثقتهما في إمكانية التوصل لاتفاق نهائي بنجاح ولكنه أمر مرهون بالتوصل إلى اتفاق مع جهة عمل كلوب الحالية كرئيس لكرة القدم في شركة رد بل.

وفقا لصحيفة بيلد، فإن عقد كلوب مع ألمانيا سيمتد حتى عام 2030 بما في ذلك كأس العالم.

وقدم يوليان ناجلزمان استقالته من منصبه، بعد خروج مانشافت من كأس العالم في دور الـ32 بركلات الترجيح أمام باراجواي.

وسيتقاضى كلوب راتبا أعلى بقليل من راتب ناجلزمان البالغ 7 ملايين يورو سنويا، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أنه من شبه المؤكد أن يكون مساعدا كلوب، بيتر كراويتز وببي ليندرز، ضمن طاقمه الفني.

ولن يدفع الاتحاد الألماني لكرة القدم أي تعويض لشركة ريد بل مقابل فسخ عقده.

وبدلًا من ذلك، سيبقى كلوب مع ريد بل كسفير للعلامة التجارية، وهو ما يمثل قيمة أكبر للشركة من تعويض مالي زهيد.

وفي السياق نفسه، أكد كلوب بنفسه رغبته في تولي تدريب منتخب ألمانيا، مشددا على أنه سيحدث خلال الفترة المقبلة.

ويبعتد يورجن كلوب عن التدريب منذ صيف 2024 بعد رحيله عن ليفربول ويبحث عن العودة من جديد وذلك من بوابة منتخب ألمانيا.