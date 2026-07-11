بعد أيام من مشاركته في كأس العالم.. وفاة جايدن آدامز لاعب صنداونز وجنوب إفريقيا
السبت، 11 يوليه 2026 - 16:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وفاة جايدين آدامز لاعبه وأحد عناصر منتخب جنوب إفريقيا في كأس العالم.
ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، كما لم يعلن ماميلودي صنداونز الخبر.
آدامز كان يحصل على فترة راحة قبل السفر إلى النمسا لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد برفقة صنداونز.
وتأتي وفاة آدامز بعد أيام من مشاركته مع جنوب إفريقيا في كأس العالم 2026.
وشارك آدامز في جميع مباريات جنوب إفريقيا بدور المجموعات في كأس العالم ولكنه غاب عن مباراة كندا في دور الـ 32.
لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاما كان قد أسهم في تتويج صنداونز بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي.
وشارك الراحل في 37 مباراة بقميص صنداونز خلال الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع آخر.
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