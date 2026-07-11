آدم يوسف: نسعى لتكرار إنجاز المنتخب حسام حسن في مونديال الناشئين بقطر

السبت، 11 يوليه 2026 - 15:19

كتب : حسام نور الدين

آدم محمد يوسف لاعب الأهلي

شدد آدم محمد يوسف، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، أن لاعبي المنتخب يضعون نصب أعينهم السير على خطى المنتخب الوطني الأول، وتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال آدم في تصريحات مرسلة للصحفيين:" منتخب مصر الأول بقيادة حسام حست قدم مستويات مميزة في كأس العالم ونجح في رفع طموحات كرة القدم المصرية، وكان قريبا من ربع النهائي".

وواصل "هذا الإنجاز منح جميع الفئات السنية دافعا كبيرا، منتخب الناشئين يتطلع لتقديم بطولة قوية في كأس العالم تحت 17 عاما وتحقيق إنجاز يضاف إلى سجل الكرة المصرية".

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وأتم "جميع اللاعبيت يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويواصلون الاستعداد بكل قوة من أجل تشريف الكرة المصرية والظهور بصورة تليق باسم منتخب مصر".

وكان منتخب مصر للناشئين قد تأهل لكأس العالم تحت 17 عاما بعد الحصول على المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للناشئين.

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