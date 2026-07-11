كأس العالم - الرئيس السيسي لمنتخب مصر: فزتم باحترام العالم.. وكنتم خير مثال لشبابنا

السبت، 11 يوليه 2026 - 15:09

كتب : FilGoal

السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم منتخب مصر بعد الأداء الذي قدمه ببطولة كأس العالم 2026.

وقدم الرئيس كأس الجدارة وأوسمة تكريمية للاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري خلال.

وقال الرئيس خلال استقبال اللاعبين: "لا أجاملكم ولكنكم اكتسبت احترام كل من شاهدهم من مصر وأشقائنا في الدول العربية والعالم بأكمله، لقد قدمتم قيم جميلة تعكس أصالة المصريين".

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وواصل "ما تحقق أمر رائع بالنسبة لنا ولهذا أشكركم وأوجه لكم التحية وأقول إنكم كنتم فخرا لنا ونعتز بكل ما قدمتوه".

وأكمل "في كرة القدم أحيانا قد تفوز وأحيانا لا ولكنكم فزتم، ليس فقط بالنجاح الرياضي ولكنكم فزتم باحترام الناس وهذا أفضل من المكسب، لقد مثلتم شباب مصر".

وتابع "لا يمكنكم تخيل الحالة التي حدثت بسببكم في مصر والعالم كله خلال آخر أسبوعين وهذه ليست مجاملة ولكنكم أدخلتم البهجة والفرحة لقلوب الناس، لقد قدمتم أداء يحتوي على الندية والجدارة وقبل كل ذلك القيم، في وقت أصبحت القيم غير مطلوبة كثيرا في العالم".

وشدد "رأينا فريقا يبذل جهدا كبيرا وهذا كافي أن نراكم وأنتم مخلصين لبلادنا، وهذه المباريات أثبتت أننا قادرين على إنتاج الكثير، نحن شعب محب للرياضة وكرة القدم تحديدا، ومن غير المعقول أن نكون 120 مليون مواطن ولا يوجد لدينا العديد مثل محمد صلاح أو مصطفى شوبير أو كل واحد متواجد أمامي الآن".

وأضاف "يجب أن يكون لدينا كشافين متجردين وأن نبحث عن الشباب الذين يمتلكون الموهبة ونعطيهم الفرصة والدعم، وكدولة نحن مستعدين لدعم كل الكفاءات".

وأتم "تلك البطولة أظهرت مستوى المصريين، حتى كمدربين وأرجو عدم تغيير ذلك وأن نضع غي الاعتبار دائما أن يكون المسؤولين عنا من المصريين".

ووصل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

منتخب مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
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