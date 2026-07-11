رفض الراحة.. حمزة عبد الكريم يغادر إلى برشلونة غدا استعدادا للموسم الجديد

قرر حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة، عدم الحصول على أي فترة راحة عقب انتهاء مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وقرر اللاعب السفر غدا الأحد إلى إسبانيا للانضمام مباشرة إلى معسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد، رافضا الحصول على إجازة بعد مشاركته مع منتخب مصر في المونديال.

ويأتي قرار حمزة عبد الكريم في ظل رغبته في الوجود منذ اليوم الأول من فترة الإعداد، من أجل الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد مع الفريق الكتالوني.

وأصر هانز فليك مدرب برشلونة الاعتماد على حمزة عبد الكريم وبعض الشباب في دعم الفريق الأول بفترة إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد 2026-2027.

وسيخوض برشلونة معسكر مغلق في إنجلترا ويخوض بعض المباريات الودية استعدادا لبداية الموسم الجديد في سعي الفريق لتحقيق أكبر قدر ممكن من البطولات في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الأهلي سيحل ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو يوم 19 أغسطس المقبل في كأس جامبر الودية.

وأشار التقرير "سيواجه برشلونة ناديا قويا جدا يتمتع بحضورٍ بارز في مصر، في خطوة استراتيجية لفتح هذا السوق الضخم، علما بأن عدد سكان مصر يبلغ حوالي 110 ملايين نسمة. في الواقع، يُعد السوق العربي بأكمله ذا أهمية بالغة للنادي الكتالوني، حيث يحظى بجماهيرية واسعة".

وسبق أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.

وبذلك سيكون الأهلي أو فريق عربي يشارك في كأس جوان جامبر منذ استحداث نظام البطولة منذ عام 1997.