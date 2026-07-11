سبورت: برشلونة يحدد سعر بيع فيران توريس لباريس سان جيرمان

السبت، 11 يوليه 2026 - 14:50

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت عن السعر المطلوب من برشلونة لبيع لاعبه فيران توريس لباريس سان جيرمان.

وبحسب سبورت، فإن برشلونة لا يمانع رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه يتمسك بالحصول على 50 مليون يورو على الأقل للموافقة على إتمام الصفقة، خاصة أن فيران يعد المهاجم الصريح الوحيد في صفوف الفريق حاليًا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة.

وكانت إدارة برشلونة تخشى رحيل أحد الأسماء البارزة هذا الصيف، إذ ارتبط اسم رافينيا بمغادرة الفريق في وقت سابق، قبل أن تتحول الأنظار نحو فيران توريس الذي لم يحصل على الدور المنتظر منه رغم الأرقام الجيدة التي قدمها، كما أن عقده يتبقى فيه موسم واحد فقط.

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ودخل باريس سان جيرمان بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم الإسباني ضمن عملية إعادة بناء الخط الأمامي، بعدما غادر جونزالو راموس إلى ميلان، بينما يقترب راندال كولو مواني من الرحيل إلى يوفنتوس عقب تجربته غير الناجحة مع توتنهام.

ويُعد المدرب لويس إنريكي من أبرز الداعمين للصفقة، إذ يبحث عن مهاجم يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، ويرى في فيران توريس فرصة مميزة في سوق الانتقالات، خاصة أنه يعرف اللاعب جيدًا من فترته مع المنتخب الإسباني.

ويضع برشلونة مسألة تجديد عقد اللاعب في الاعتبار، إذ لا يفضل النادي الدخول في الموسم الجديد مع لاعب يتبقى في عقده عام واحد فقط، بينما لم تتجاوز مفاوضات التجديد حتى الآن مرحلة الجس نبض.

وتشير التقارير إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض يقترب من 45 مليون يورو شاملة المتغيرات، إلا أن برشلونة يتمسك بالحصول على 50 مليون يورو كاملة قبل إعطاء الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وفي حال رحيل فيران توريس، فإن ذلك قد يمنح دفعة كبيرة لتحركات برشلونة من أجل التعاقد مع خوليان ألفاريز، في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم مركز رأس الحربة، مع احتمالية التعاقد مع مهاجم إضافي إذا ظهرت فرصة مناسبة في السوق.

وتسعى إدارة برشلونة إلى تحقيق بعض المبيعات خلال الفترة المقبلة لدعم وضعها المالي، كما وضعت أسماء أخرى على قائمة الراحلين المحتملين، من بينها باردجي وكاسادو، وإن كانت العوائد المالية المتوقعة من رحيلهما أقل بكثير من قيمة صفقة فيران المحتملة.

توريس شارك خلال الموسم الماضي في 49 مباراة وتمكن من تسجيل 21 هدفا وصناعة 3 أهداف.

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