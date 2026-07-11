كأس العالم - مؤتمر هاري كين: أصبحنا أكثر خبرة.. ولم نقدم أفضل نسخة من إنجلترا بعد

يرى هاري كين قائد منتخب إنجلترا، أن الخبرات التي اكتسبها الأسود الثلاثة في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة تجعل الفريق أكثر جاهزية لخوض الأدوار الإقصائية، مؤكدا أن منتخب بلاده لم يُظهر أفضل مستوياته حتى الآن قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في الدور ربع النهائي لكأس العالم صباح يوم الأحد.

وقال هاري كين في المؤتمر الصحفي: "في كأس العالم 2018 كنا منتخبا شابا يفتقر إلى الخبرة عندما ذهبنا إلى روسيا".

وواصل "الآن نخوض البطولة بعد الوصول إلى نهائيين في آخر ثلاث بطولات كبرى، بالإضافة إلى نصف نهائي وربع نهائي في كأس العالم، وها نحن نبلغ ربع النهائي مرة أخرى".

وأردف "الكثير من اللاعبين خاضوا مباريات كبيرة ولحظات حاسمة، لذلك أصبحنا أكثر استعدادًا للتعامل مع مثل هذه المواقف، ووصلنا الآن إلى مرحلة من البطولة قد يكون فيها أي فارق بسيط أو أي نسبة تراجع في التركيز هي الفارق بين التأهل والإقصاء".

وكشف "أحاول استغلال الخبرات التي اكتسبتها من البطولات الكبرى مع المنتخب والأندية لمساعدة زملائي وجعلهم أكثر هدوءًا وثقة قبل مباراة الغد".

وأكمل "في المباراتين الأخيرتين كنا الفريق المرشح للفوز بحكم أننا منتخب إنجلترا، وكان الجميع ينتظر منا تحقيق الانتصار".

وأتم "ما زلت أؤمن بأن لدينا مستويات أفضل يمكن أن نقدمها كفريق، ولم نصل إليها بعد في هذه البطولة، وحان الوقت لنظهر إمكانياتنا الحقيقية ونقدم أفضل ما لدينا".

وتأهل منتخب إنجلترا إلى هذا الدور بعدما حقق الانتصار أمام المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق منتخب النرويج انتصارا مثيرا أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف.