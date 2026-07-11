كأس العالم - مؤتمر هاري كين: أصبحنا أكثر خبرة.. ولم نقدم أفضل نسخة من إنجلترا بعد

السبت، 11 يوليه 2026 - 14:36

كتب : FilGoal

هاري كين

يرى هاري كين قائد منتخب إنجلترا، أن الخبرات التي اكتسبها الأسود الثلاثة في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة تجعل الفريق أكثر جاهزية لخوض الأدوار الإقصائية، مؤكدا أن منتخب بلاده لم يُظهر أفضل مستوياته حتى الآن قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في الدور ربع النهائي لكأس العالم صباح يوم الأحد.

وقال هاري كين في المؤتمر الصحفي: "في كأس العالم 2018 كنا منتخبا شابا يفتقر إلى الخبرة عندما ذهبنا إلى روسيا".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - كين: كانت مباراة مجنونة ضد المكسيك.. ودعم الجماهير لا يصدق كأس العالم – بعد قيادته إنجلترا للتأهل.. كين يتوج بجائزة رجل مباراة الكونغو كأس العالم - هاري كين: مباراة الكونغو كانت مجنونة بمعنى الكلمة كأس العالم - بتسجيله هدفين.. هاري كين يتخطى بيليه ويطارد ميسي ومبابي

وواصل "الآن نخوض البطولة بعد الوصول إلى نهائيين في آخر ثلاث بطولات كبرى، بالإضافة إلى نصف نهائي وربع نهائي في كأس العالم، وها نحن نبلغ ربع النهائي مرة أخرى".

وأردف "الكثير من اللاعبين خاضوا مباريات كبيرة ولحظات حاسمة، لذلك أصبحنا أكثر استعدادًا للتعامل مع مثل هذه المواقف، ووصلنا الآن إلى مرحلة من البطولة قد يكون فيها أي فارق بسيط أو أي نسبة تراجع في التركيز هي الفارق بين التأهل والإقصاء".

وكشف "أحاول استغلال الخبرات التي اكتسبتها من البطولات الكبرى مع المنتخب والأندية لمساعدة زملائي وجعلهم أكثر هدوءًا وثقة قبل مباراة الغد".

وأكمل "في المباراتين الأخيرتين كنا الفريق المرشح للفوز بحكم أننا منتخب إنجلترا، وكان الجميع ينتظر منا تحقيق الانتصار".

وأتم "ما زلت أؤمن بأن لدينا مستويات أفضل يمكن أن نقدمها كفريق، ولم نصل إليها بعد في هذه البطولة، وحان الوقت لنظهر إمكانياتنا الحقيقية ونقدم أفضل ما لدينا".

وتأهل منتخب إنجلترا إلى هذا الدور بعدما حقق الانتصار أمام المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق منتخب النرويج انتصارا مثيرا أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف.

هاري كين منتخب إنجلترا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر توخيل: لم أغير هوية إنجلترا.. وكين يحسم المباريات دائما كأس العالم - الرئيس السيسي يكرم بعثة منتخب مصر كأس العالم - سكالوني: في 2026 لا يمكن مساعدة أي فريق تحكيميا.. وقدمنا مباراة كبيرة ضد مصر مواعيد مباريات السبت 11 يوليو - إنجلترا ضد النرويج.. والأرجنتين تواجه سويسرا كأس العالم - كورتوا: أرغب في الابتعاد لمدة عام عن منتخب بلجيكا ذا أثليتك: كانساس الأمريكي أبرز المهتمين بضم صلاح.. وموقف اللاعب كأس العالم - ويليامز: مواجهة فرنسا ستكون معقدة كأس العالم - الطريق إلى نصف النهائي.. ما الذي كشفته مباريات دور الـ16؟
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يحدد سعر بيع فيران توريس لباريس سان جيرمان 5 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم - مؤتمر هاري كين: أصبحنا أكثر خبرة.. ولم نقدم أفضل نسخة من إنجلترا بعد 19 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر توخيل: لم أغير هوية إنجلترا.. وكين يحسم المباريات دائما 47 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الرئيس السيسي يكرم بعثة منتخب مصر 55 دقيقة | في المونديال
الصفقة الثانية.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مورتن هيولماند ساعة | الدوري الإسباني
مانشستر سيتي يتعاقد مع جيريمي مونجا من ليستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - سكالوني: في 2026 لا يمكن مساعدة أي فريق تحكيميا.. وقدمنا مباراة كبيرة ضد مصر 3 ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات السبت 11 يوليو - إنجلترا ضد النرويج.. والأرجنتين تواجه سويسرا 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية