كأس العالم - مؤتمر توخيل: لم أغير هوية إنجلترا.. وكين يحسم المباريات دائما

السبت، 11 يوليه 2026 - 14:08

كتب : FilGoal

توماس توخيل

كشف توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، أن هدفه منذ توليه المسؤولية لم يكن تغيير هوية الأسود الثلاثة، وإنما توفير البيئة المناسبة للاعبين لإظهار أفضل ما لديهم، مشيدا في الوقت ذاته بالدور القيادي الذي يلعبه هاري كين قبل مواجهة النرويج في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في الدور ربع النهائي لكأس العالم صباح يوم الأحد.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "أحاول دعم اللاعبين ومنحهم الفرصة المناسبة لإظهار أفضل ما لديهم، ولست متأكدا أنني سعيت لتغيير هوية المنتخب".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات السبت 11 يوليو - إنجلترا ضد النرويج.. والأرجنتين تواجه سويسرا كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج كأس العالم - صافرة برتغالية تقود لقاء الأرجنتين وسويسرا.. وتوربان لمباراة إنجلترا والنرويج

وواصل "أعتقد أن الجميع شاهد خلال مشوارنا في كأس العالم أننا قادرون على لعب كرة هجومية، والضغط على المنافس، وأن نكون فريقا نشطا ومبادرا".

وأردف "العقلية، وروح الجماعة، والقدرة على المنافسة، والشراسة، والجوع لتحقيق الفوز، والصلابة، كلها جزء من هوية كرة القدم الإنجليزية، وهي أيضا جزء من الدوري الإنجليزي".

وكشف "لا يمكن قياس هذه الأمور بعدد التمريرات أو نسبة الاستحواذ أو عدد الهجمات، لكنها عناصر تصنع الفارق في كرة القدم".

وأكمل "هذا المنتخب يمتلك كل هذه الصفات بأعلى مستوى، وهذا هو الأساس بالنسبة لنا".

وعن هاري كين قائد منتخب إنجلترا قال: "نتحدث عن هاري كين بعد كل مباراة لأنه يحسم المباريات لصالحنا دائمًا".

وواصل "كين هو قائدنا، وهو قائد المنتخب، ويقود الجميع بأفعاله قبل كلماته، إنه يعيش أفضل فتراته على الإطلاق، ويقدم أعلى مستوى في مسيرته، وهذا يساعدنا كثيرًا".

وأردف "يمتلك عقلية اللاعب الذي يضع مصلحة الفريق أولا، ويقود المجموعة بالقدوة، كما يدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم".

وأتم "هو دائما مستعد لتحمل المسؤولية، ودائما جاهز لتقديم الأداء الذي يساعد الفريق".

وتأهل منتخب إنجلترا إلى هذا الدور بعدما حقق الانتصار أمام المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق منتخب النرويج انتصارا مثيرا أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف.

توماس توخيل منتخب إنجلترا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر هاري كين: أصبحنا أكثر خبرة.. ولم نقدم أفضل نسخة من إنجلترا بعد كأس العالم - الرئيس السيسي يكرم بعثة منتخب مصر كأس العالم - سكالوني: في 2026 لا يمكن مساعدة أي فريق تحكيميا.. وقدمنا مباراة كبيرة ضد مصر مواعيد مباريات السبت 11 يوليو - إنجلترا ضد النرويج.. والأرجنتين تواجه سويسرا كأس العالم - كورتوا: أرغب في الابتعاد لمدة عام عن منتخب بلجيكا ذا أثليتك: كانساس الأمريكي أبرز المهتمين بضم صلاح.. وموقف اللاعب كأس العالم - ويليامز: مواجهة فرنسا ستكون معقدة كأس العالم - الطريق إلى نصف النهائي.. ما الذي كشفته مباريات دور الـ16؟
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يحدد سعر بيع فيران توريس لباريس سان جيرمان 5 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم - مؤتمر هاري كين: أصبحنا أكثر خبرة.. ولم نقدم أفضل نسخة من إنجلترا بعد 19 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر توخيل: لم أغير هوية إنجلترا.. وكين يحسم المباريات دائما 46 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الرئيس السيسي يكرم بعثة منتخب مصر 55 دقيقة | في المونديال
الصفقة الثانية.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مورتن هيولماند ساعة | الدوري الإسباني
مانشستر سيتي يتعاقد مع جيريمي مونجا من ليستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - سكالوني: في 2026 لا يمكن مساعدة أي فريق تحكيميا.. وقدمنا مباراة كبيرة ضد مصر 3 ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات السبت 11 يوليو - إنجلترا ضد النرويج.. والأرجنتين تواجه سويسرا 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية