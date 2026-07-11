كأس العالم - مؤتمر توخيل: لم أغير هوية إنجلترا.. وكين يحسم المباريات دائما

كشف توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، أن هدفه منذ توليه المسؤولية لم يكن تغيير هوية الأسود الثلاثة، وإنما توفير البيئة المناسبة للاعبين لإظهار أفضل ما لديهم، مشيدا في الوقت ذاته بالدور القيادي الذي يلعبه هاري كين قبل مواجهة النرويج في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في الدور ربع النهائي لكأس العالم صباح يوم الأحد.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "أحاول دعم اللاعبين ومنحهم الفرصة المناسبة لإظهار أفضل ما لديهم، ولست متأكدا أنني سعيت لتغيير هوية المنتخب".

وواصل "أعتقد أن الجميع شاهد خلال مشوارنا في كأس العالم أننا قادرون على لعب كرة هجومية، والضغط على المنافس، وأن نكون فريقا نشطا ومبادرا".

وأردف "العقلية، وروح الجماعة، والقدرة على المنافسة، والشراسة، والجوع لتحقيق الفوز، والصلابة، كلها جزء من هوية كرة القدم الإنجليزية، وهي أيضا جزء من الدوري الإنجليزي".

وكشف "لا يمكن قياس هذه الأمور بعدد التمريرات أو نسبة الاستحواذ أو عدد الهجمات، لكنها عناصر تصنع الفارق في كرة القدم".

وأكمل "هذا المنتخب يمتلك كل هذه الصفات بأعلى مستوى، وهذا هو الأساس بالنسبة لنا".

وعن هاري كين قائد منتخب إنجلترا قال: "نتحدث عن هاري كين بعد كل مباراة لأنه يحسم المباريات لصالحنا دائمًا".

وواصل "كين هو قائدنا، وهو قائد المنتخب، ويقود الجميع بأفعاله قبل كلماته، إنه يعيش أفضل فتراته على الإطلاق، ويقدم أعلى مستوى في مسيرته، وهذا يساعدنا كثيرًا".

وأردف "يمتلك عقلية اللاعب الذي يضع مصلحة الفريق أولا، ويقود المجموعة بالقدوة، كما يدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم".

وأتم "هو دائما مستعد لتحمل المسؤولية، ودائما جاهز لتقديم الأداء الذي يساعد الفريق".

وتأهل منتخب إنجلترا إلى هذا الدور بعدما حقق الانتصار أمام المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق منتخب النرويج انتصارا مثيرا أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف.