كأس العالم - الرئيس السيسي يكرم بعثة منتخب مصر

السبت، 11 يوليه 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2023

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، منتخب مصر صباح اليوم السبت بمدينة العلمين.

وجاء استقبال الرئيس للاعبين والجهازين الفني والإداري بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقام الرئيس بمنح لاعبي أعضاء المنتخب الوطني، كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى رفيع خلال كأس العالم 2026.

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والتقط الرئيس صورة تذكارية جمعته بأعضاء منتخب مصر.

ووجه السيد الرئيس كلمة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، وأعرب خلالها عن اعتزازه وتقديره بما قدمه المنتخب الوطني خلال البطولة.

وأشاد السيد الرئيس بالقيم الرفيعة التي تحلّى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشدداً على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر. وأشار سيادته إلى أن الرياضة ليست فوزاً وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدّروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.

كما شدد السيد الرئيس على أن المنتخب مثل شباب مصر بشكل رائع ومشرف وصنع خالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء.

كما وجه السيد الرئيس إلى ضرورة وجود كشافين متجردين للمواحهة الشابة والصغيرة مؤكدا على استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها كذلك دعم الجهاز الفني الوطني.

وتناول السيد الرئيس الغداء مع لاعبي منتخب مصر وأعضاء الجهازين الفني والإداري في نهاية الجلسة.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم 2026 والمقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

ووصل منتخب مصر إلى دور الـ 16 لأول مرة في تاريخه، قبل أن يخرج بعد الخسارة من الأرجنتين بطلة العالم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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