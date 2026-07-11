الصفقة الثانية.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مورتن هيولماند

أعلن أتلتيكو مدريد تعاقده مع مورتن هيولماند قادما من سبورتنج لشبونة.

لاعب الوسط الدنماركي وقع على عقد لمدة 5 مواسم حتى 2031.

صاحب الـ 27 عاما كان قد انضم لسبورتنج لشبونة في 2023 قادما من ليتشي الإيطالي.

الصفقة كلفت أتلتيكو مدريد، 40 مليون يورو و5 ملايين أخرى كإضافات.

وشارك هيولماند في 141 مباراة بقميص سبورتنج لشبونة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 12 هدفا.

وخلال الموسم الماضي لعب هيولماند 45 مباراة بقميص الفريق وسجل 3 اهداف وصنع 6 آخرين.

وخلال سنواتع مع سبورتنج لشبونة، توج الفريق بالدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال مرة.

وأصبح هيولماند ثاني صفقات أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع أليخاندرو جريمالدو ظهير باير ليفركوزن.

وأنهى أتلتيكو مدريد الموسم الماضي بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة وريال مدريد.