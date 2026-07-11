كأس العالم - سكالوني: في 2026 لا يمكن مساعدة أي فريق تحكيميا.. وقدمنا مباراة كبيرة ضد مصر

يرى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن الظلم في كرة القدم لم يعد له وجود في العصر الحالي.

ليونيل سكالوني النادي : الأرجنتين الأرجنتين

وتستعد الأرجنتين لمواجهة سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في 1986 كانوا يقولون أيضا إننا نحصل على معاملة خاصة أيضا لذا فالأمر ليس جديدا، فمنذ أتذكر، كانت الأرجنتين دائما قوة لا يستهان بها في البطولة ونستخدم ذلك بطريقة ما لإظهار اللاعبين أن هناك من لا يريد للأرجنتين الفوز، لكن هذا أمر طبيعي تماما، كما أن هناك من لا يريد لمنتخبات أخرى أن تفوز، ربما يوجد عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين لا يريد لنا الفوز ونحن نأخذ ذلك في الاعتبار، اللاعبون يدركون ذلك جيدا ونستخدمه كنوع من التحدي أو روح التمرد التي تدفعهم لتقديم أداء أفضل".

وواصل "مع وجود تقنية الفيديو اليوم، أصبح من الصعب أن يحصل أي فريق على مساعدة، لأنها لا تترك مجالا لازدواجية التفسير، في الهدف الملغي لمصر، لقد تم الدهس على قدم ليساندرو، سواء كان الاحتكاك بسيطا أو قويا أو بالكاد يذكر فهي تظل مخالفة ولا يوجد تفسير آخر للحالة".

وأكمل "لا توجد أي محاباة أو مساعدة لفريق بعينه، نحن في عام 2026 ومع كل هذه التكنولوجيا، أصبح من ذلك مستحيلا، في النهاية القوانين موجودة وواضحة للجميع والأمر يتعلق بتفسير الناس للأحداث أكثر مما يتعلق بالواقع نفسه".

وتابع "لحسن الحظ، لم نسافر كثيرا مقارنة بالعديد من المنتخبات الأخرى، فلو أنهينا دور المجموعات في المركز الثاني لكنا اضطررنا إلى التنقل عبر الولايات المتحدة بأكملها من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب وربما حتى إلى كندا".

وشدد "السفر الأخير كانت رحلتنا الجوية لمدة ساعتين فقط، وبسبب مشكلة تتعلق بالأمتعة تم تأخيرنا لمدة ساعة إضافية في المطار ولم نصل إلى وجهتنا إلا في الرابعة أو الخامسة صباحا".

وتابع "في الأمتار الأخيرة من كأس العالم، يجب أن يكون هناك فترات أطول بين المباريات، ولن أتوقف عن تكرار ذلك، لأنني أعتقد أن الأمر يجب أن يكون كذلك، ومع ذلك فإن هذه المرحلة التي يحصل فيها اللاعبون على أقل قدر من الراحة بينما تظل رحلات السفر طويلة كما هي، لحسن الحظ لم نسافر كثيرا، لكن ليس لأن أحدا قدم لنا أي مجاملات حتى لا يساء الفهم، فلو أنهينا المجموعات بالمركز الثاني لكنا سافرنا إلى كل مكان، في النهاية سلكنا الطريق السريع لأننا قدمنا أداء جيد".

وأردف "لقد دفعت بنفس التشكيل في أكثر من مناسبة، ولن يكون من الغريب أن يتكرر الأمر ضد سويسرا، رغم احتمالية وجود بعض التغييرات، لكن من حيث المبدأ فسأعتمد على تشكيل مشابه جدا لتلك التي لعبت ضد مصر، أعتقد أننا قدمنا بعض الأمور الجيدة ضدهم".

وأكمل "أعتقد أن التغييرات التي أجريناها ضد مصر حسنت الفريق، مع دخول باريديس، تطورنا في تحريك الكرة والاستحواذ، وأيضا ماك أليستر تحسن".

وعن مواجهة سويسرا قال: "لا توجد فرق سهلة بالنسبة لي، سويسرا فريق قوي ينافس أفضل المنتخبات، لديهم خبرة في كأس العالم ونحن نحترمهم مثل أي منتخب آخر، لقد أخرجوا كولومبيا التي قدمت أداء رائعا في البطولة، كنا نعتقد أننا سنواجههم".

وأتم "إسبانيا استحقت الفوز على بلجيكا، كما قدمت فرنسا رسالة قوية، أما نحن فأعتقد اننا نقدم بطولة جيدة باستثناء مباراة كاب فيردي، صنعنا الكثير من الفرص رغم وقوع بعض الأخطاء الفردية المحددة، لقد قدمنا أداء أفضل ضد مصر، وحتى في قطر عندما فزنا على كرواتيا 3-0، استحوذت كرواتيا على الكرة أكثر مما فعتله مصر، هذا المنتخب لم يعد بشعر بالرهبة في مثل هذه المباريات الكبيرة".

وكانت الأرجنتين قد فازت على مصر في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.