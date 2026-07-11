كأس العالم - كورتوا: أرغب في الابتعاد لمدة عام عن منتخب بلجيكا

السبت، 11 يوليه 2026 - 02:23

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - بلجكيا ضد إسبانيا

يرغب البلجيكي تيبو كورتوا في الحصول على راحة والابتعاد عن منتخب بلاده لمدة عام بعد الخروج من كأس العالم.

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1.

وقال كورتوا في تصريحات عبر منطقة الصحفيين: "أحتاج إلى فترة راحة بعد الخروج من كأس العالم".

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وأضاف حارس ريال مدريد "أرغب في الابتعاد لمدة عام، ثم العودة لخوض التصفيات وبطولة كأس أمم أوروبا".

وأتم تصريحاته "لا أعلم ما إذا كانت هذه الخطة تتوافق مع رؤية الاتحاد البلجيكي".

وتعرض تيبو كورتوا لإصابة عضلية تسببت في استبداله ومغادرة أرض الملعب وعوضه سيني لامينس في الدقيقة 72.

سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو ثنائية إسبانيا، فيما سجل شارل دي كيتيلاري هدف بلجيكا.

وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.

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