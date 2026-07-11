كأس العالم - ويليامز: مواجهة فرنسا ستكون معقدة

السبت، 11 يوليه 2026 - 02:02

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا

يرى نيكو ويليامز جناح إسبانيا أن مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا ستكون معقدة.

وتلعب إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم بعدما تخطت عقبة بلجيكا.

وقال نيكو ويليامز عبر بي إن سبورتس: "كان من المهم للغاية بلوغ الدور نصف النهائي بعد غياب منذ كأس العالم 2010".

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وأضاف "لا أهتم بعدد الدقائق التي أشارك فيها، فالمدرب هو من يتخذ القرار، وسأقدم كل ما لدي في جميع الأحوال".

وتابع "تطورنا كثيرا كمنتخب، وأعتقد أننا نقدم أفضل كرة قدم لنا حتى الآن، وما زال بإمكاننا الظهور بصورة أفضل".

وأتم تصريحاته "مواجهة فرنسا ستكون معقدة وصعبة للغاية، وستحسمها تفاصيل صغيرة. سنستعد لها بأفضل طريقة ممكنة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية".

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1.

سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو ثنائية إسبانيا، فيما سجل شارل دي كيتيلاري هدف بلجيكا.

وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.

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