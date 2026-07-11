كأس العالم - الطريق إلى نصف النهائي.. ما الذي كشفته مباريات دور الـ16؟

هناك فرق كثيرة تصل إلى الأدوار الإقصائية. لكن القليل منها فقط ينجو منها.

لأن مرحلة المجموعات لا تطلب منك سوى أن تكون أفضل من خصومك. أما الأدوار الإقصائية، فهي تطلب شيئًا مختلفًا تمامًا.

هل تستطيع أن تهاجم عندما يتوقع الجميع أن تدافع؟

هل تستطيع أن تواصل الضغط بعدما أهدرت ركلة جزاء؟

هل تستطيع أن تحافظ على هدوئك بعد أن يتغير إيقاع المباراة بالكامل؟

وهل تملك الشجاعة لتبقى مخلصًا لهويتك، بينما يحاول خصمك إجبارك على التخلي عنها؟

ولهذا السبب، كانت مباريات دور الـ16 مختلفة. لم تكن مجرد مباريات تحدد المتأهلين إلى ربع النهائي. بل كانت مباريات كشفت الحقيقة.

كشفت أن بعض الانتصارات تخفي عيوبًا كبيرة.

وكشفت أن بعض الهزائم تترك وراءها خريطة واضحة يمكن لمن يأتي بعدها أن يسير عليها.

كل مباراة كشفت شيئًا، وتركت دليلًا.

وكل دليل سيصبح، بعد أيام قليلة، سلاحًا في يد خصم جديد.

ولهذا، ربما يكون السؤال الأهم ليس من سيفوز؟ بل، ماذا تعلمنا من آخر اختبار؟

النرويج × البرازيل

ماذا تعلمنا من المباراة السابقة؟

دخل منتخب النرويج مواجهة البرازيل وهو يحمل هوية واضحة تشكلت منذ مباراته الملحمية أمام كوت ديفوار في دور الـ32.

منتخب لا يخشى الدفاع. ولا يخجل من ترك الكرة لمنافسه.

ولا يرى في التراجع علامة ضعف، بل وسيلة لخلق المساحة التي يريدها.

خلال البطولة بأكملها، أثبت منتخب ستوله سولباكن أن الاستحواذ ليس شرطًا للسيطرة على المباراة. كان مستعدًا لامتصاص الضغط، ثم ضرب الخصم في اللحظة التي يختل فيها توازنه، مع الاعتماد على اتساع الملعب كمنفذ أول للهروب من الضغط، وعلى ايرلينج هالاند كنقطة النهاية التي تحول أنصاف الفرص إلى أهداف.

لكن مواجهة البرازيل فرضت اختبارًا أكثر تعقيدًا.

للمرة الأولى، لم يكن المطلوب من منتخب النرويج أن يدافع فقط. كان عليه منع البرازيل من الوصول إلى الحالة التي يحبها أكثر من أي شيء آخر؛ الفوضى.

البرازيل ليس فريقًا يحتاج إلى استحواذ طويل حتى يصبح خطيرًا. على العكس.

كلما تحولت المباراة إلى سلسلة من التحولات السريعة والكرات المقطوعة والمساحات المفتوحة، ازدادت خطورته. ولهذا كان السؤال الحقيقي؛ هل يستطيع منتخب النرويج الدفاع دون أن تتحول المباراة إلى سباق مفتوح؟

الإجابة جاءت تدريجيًا.

في البداية، احتاج الفريق إلى شيء من الحظ.

ركلة الجزاء التي أهدرها المنتخب البرازيلي، والتصدي الحاسم لأوريان نييلاند، غيّرا الحالة النفسية للمباراة مبكرًا.

لكن ما حدث بعد ذلك كان أهم بكثير من مجرد إنقاذ ركلة جزاء. بدلًا من الاكتفاء بالدفاع داخل منطقة الجزاء، بدأ المنتخب النرويجي في استخدام الاستحواذ كوسيلة دفاعية.

لم يكن الهدف صناعة فرص كثيرة. بل حرمان البرازيل من أكثر ما تريده؛ التحولات.

ورغم أن منتخب البرازيل أنهى اللقاء بنسبة استحواذ أعلى، فإن منتخب النرويج نجح في تقليل عدد المواقف الانتقالية المفتوحة، وهي المواقف التي بنى عليها منتخب السيلساو جزءًا كبيرًا من خطورته أمام اليابان في الدور السابق، عندما عدّل مواقع فينيسيوس جونيور، وزاد من الإيقاع، واستغل الاندفاع المتأخر للاعبي الوسط.

لكن أمام النرويج، لم تعد تلك الوصفة كافية.

كل دقيقة مرت، كانت المباراة تبتعد أكثر عن النسخة التي أرادها المنتخب البرازيلي، وتقترب من النسخة التي أرادها النرويجيون.

وهنا ظهر أول درس كبير من دور الـ16:

السيطرة ليست أن تملك الكرة... بل أن تحدد شكل المباراة.

لماذا نجحت الخطة؟

هناك مقولة شهيرة تقول:

"الفريق الذي يجبر خصمه على لعب أكبر عدد من الهجمات... لا يعني بالضرورة أنه يسيطر على المباراة."

وأصدقاء هالاند كانوا المثال الحي لذلك.

لو اكتفينا بالنظر إلى الإحصائيات، سنجد أن المنتخب البرازيلي بدا الطرف الأفضل في أغلب فترات اللقاء.

استحواذ أعلى. محاولات أكثر على المرمى. وجود مستمر داخل الثلث الأخير.

لكن كرة القدم، خاصة في الأدوار الإقصائية، لا تُقاس بعدد المرات التي تصل فيها إلى منطقة الجزاء، بل بنوعية اللحظات التي تسمح بها لخصمك.

وهذا تحديدًا ما فهمه منتخب النرويج.

أولًا... السيطرة على إيقاع المباراة

منذ الدقائق الأولى، كان واضحًا أن المنتخب البرازيلي يريد إعادة إنتاج السيناريو الذي نجح به أمام اليابان.

ضغط مبكر. إيقاع مرتفع. دفع فينيسيوس إلى الطرف لخلق موقف 1 ضد 1.

ثم استغلال التحركات المتأخرة من لاعبي الوسط داخل منطقة الجزاء.

لكن منتخب النرويج رفض الدخول في هذا الإيقاع، حيث لم يندفع للضغط العالي. ولم يتراجع إلى منطقة الجزاء بشكل كامل.

بل دافع بما يسمى "Mid-block with delayed engagement"

أي كتلة دفاعية متوسطة، مع تأخير لحظة الضغط حتى يدخل الخصم المنطقة التي يريدها المدافع. وهذا جعل المنتخب البرازيل يستحوذ… لكنه لم يستطع تسريع المباراة.

ثانيًا... الاستحواذ كوسيلة دفاع

واحدة من أكثر الأفكار التي أعجبتني في أداء النرويج أنهم لم يستخدموا الكرة من أجل الهجوم فقط. بل استخدموها كوسيلة دفاعية.

وهذه نقطة كثيرًا ما يتحدث عنها أرسين فينجر؛ الاستحواذ ليس هدفًا. بل أحيانًا يكون أفضل طريقة لإراحة الدفاع.

منتخب النرويج لم يتحول فجأة إلى منتخب يستحوذ بنسبة 65%. لكنه امتلك الكرة في اللحظات الصحيحة.

كل مرة كان يستعيد فيها الكرة، لم يبحث مباشرة عن هالاند. بل أخذ ثلاث أو أربع تمريرات إضافية.

مجرد ثلاث تمريرات كانت كافية لإجبار البرازيل على الجري للخلف. وهذا غيّر الحالة البدنية للمباراة بالكامل.

بدلًا من أن تصبح كل استعادة كرة بداية مرتدة برازيلية… تحولت إلى فرصة للنرويج لإبطاء النسق.

ثالثًا... لماذا كان هالاند مختلفًا؟

من السهل أن نقول إن هالاند سجل هدفين. لكن هذا لا يفسر ما حدث.

الحقيقة أن منتخب النرويج لم يكن يبحث عن هالاند كثيرًا. بل كان يبحث عن اللحظة التي يصل فيها إليه.

وهنا يظهر الفرق بين مهاجم يسجل كثيرًا، ومهاجم يجعل فريقه يلعب بصورة أفضل.

بحسب بيانات Opta، لمس هالاند الكرة عددًا محدودًا مقارنة ببقية المهاجمين في دور الـ16، لكنه سجل من أول فرصة حقيقية داخل منطقة الجزاء، ثم عاد ليحسم المباراة بالهدف الثاني.

هذه إحدى السمات التي تفصل مهاجمي النخبة. ليس عدد اللمسات. بل جودة اللمسة.

ولهذا السبب، احتاج المنتخب البرازيلي إلى عدة محاولات لصناعة هدف، بينما احتاج هالاند إلى نافذة واحدة فقط.

رابعًا... التبديلات التي غيّرت المباراة

في البطولات الكبرى، لا يفوز المدرب دائمًا بالخطة الأساسية فقط.

بل بمدى استفادته من دكة البدلاء. وهنا تفوق منتخب النرويج بوضوح.

دخول أندرياس شيلديروب وأوسكار بوب بين شوطي المباراة لم يمنح الفريق طاقة جديدة فحسب. بل غيّر شكل المباراة تمامًا.

وجود جناحين قادرين على الاحتفاظ بالكرة 1 ضد 1 أجبر ظهيري البرازيل على التراجع عدة أمتار.

وفجأة، لم يعد هالاند معزولًا. بدأ يحصل على دعم أقرب.

وأصبح بإمكان النرويج الوصول إلى الثلث الأخير بعدد أكبر من اللاعبين.

في المقابل، بدت تبديلات البرازيل أكثر عاطفية منها تكتيكية.

دخول نيمار أضاف الإبداع الفردي الذي يستطيع خلق فرصة من لا شيء، لكنه لم يحل المشكلة الأساسية.

كلما خرج لاعب يمنح الفريق توازنًا دفاعيًا أو قدرة على إعادة الضغط، أصبحت المسافات بين الخطوط أكبر، وأصبح استرجاع الكرة أصعب.

ولهذا شعرنا أن البرازيل، مع مرور الوقت، بدأت تطارد المباراة بدلًا من أن تقودها.

الدرس التكتيكي

إذا خرجت من هذه المباراة بفكرة واحدة، فهي:

"أفضل طريقة لإيقاف فريق يعيش على التحولات... ليست أن تدافع أكثر، بل أن تمنعه من الوصول إليها أصلًا."

المنتخب النرويجي لم يهزم البرازيل لأنه دافع أفضل. بل لأنه سلبه نوع المباراة التي أرادها.

وهذا، في رأيي، هو أول درس حقيقي قدمه لنا دور الـ16

أين كانت نقطة الضعف؟

هناك فارق كبير بين أن تنتصر… وأن تُقنع الجميع أنك لا تُهزم.

المنتخب النرويج حقق الأولى. لكن الثانية لم تحدث.

بل على العكس، إذا شاهدت المباراة بعين المدرب، ستجد أن الانتصار أخفى عدة إشارات مقلقة قد تصبح أكثر خطورة أمام خصم مختلف.

لأن الحقيقة أن البرازيل لم يكن بعيدًا عن قلب المباراة أكثر من مرة.

أولًا... المباراة كان يمكن أن تنتهي مبكرًا

أحيانًا تكذب النتيجة.

ليس لأن الفريق الخاسر كان أفضل. بل لأن المباراة مرت عبر لحظات كان يمكن أن تغيّر كل شيء.

ركلة الجزاء التي تصدى لها أوريان نييلاند لم تكن مجرد إنقاذ رائع.

بل كانت لحظة غيّرت الحالة النفسية للمباراة بالكامل.

هناك ما يعرف بـ "Game-State Moment"، أي اللحظة التي تغيّر السيناريو الكامل للمباراة.

وهذه كانت واحدة منها.

لو تقدم البرازيل… لاضطر المنتخب النرويجي إلى الخروج من كتلته الدفاعية.

ولو خرج… لظهرت المساحات التي كان المنتخب البرازيلي يبحث عنها منذ البداية.

ثانيًا... النموذج النرويجي يعيش على الحافة

منتخب النرويج لا يدافع لأنه ضعيف. بل لأنه يؤمن أن أفضل طريق للهجوم يبدأ من الدفاع.

لكن هذا النموذج يحمل مخاطرة دائمة.

كلما سمحت للمنافس بالوصول إلى الثلث الأخير مرات كثيرة… أنت تراهن على أن مدافعيك وحارسك سينجحون في كل اختبار.

وأمام البرازيل… نجحت الرهانات كلها تقريبًا.

ركلة الجزاء المهدرة. التصدي الحاسم. الفرصة المهدرة أمام المرمى. عدة كرات مرت بجوار القائم. ثم ضغط متأخر انتهى بركلة جزاء سجلها نيمار.

كلها كانت تذكيرًا بأن منتخب النرويج لم يكن يسيطر دفاعيًا بقدر ما كان ينجو دفاعيًا.

وهناك فرق كبير بين الأمرين.

ثالثًا... الاستحواذ لم يتحول إلى سيطرة

من أكثر الأشياء التي أعجبتني في النرويج أنهم احتفظوا بالكرة بصورة أفضل مما توقع الجميع.

لكن علينا أن نكون دقيقين. هذا لم يجعلها فريق استحواذ.

بحسب بيانات المباراة، كانت فترات الاستحواذ النرويجية أطول من مبارياتها السابقة، لكنها بقيت استحواذًا وظيفيًا لا استحواذًا هيمنيًا.

أي أن الهدف منه كان تهدئة الإيقاع، إراحة الخط الدفاعي، منع التحولات البرازيلية. وليس فرض السيطرة على المباراة.

وهذا يعني أن هوية النرويج لم تتغير. هم فقط أصبحوا أكثر نضجًا.

لكنهم ما زالوا يعتمدون، في النهاية، على التوقيت الصحيح، الانطلاق العمودي، واللمسة الأخيرة لهالاند.

رابعًا... ماذا يحدث إذا اختفى هالاند؟

وهذا هو السؤال الذي سيطرحه أي مدرب سيواجه النرويج. لأن معظم الحلول الهجومية انتهت عند اللاعب نفسه.

هالاند لم يكن مجرد الهداف. بل كان النقطة التي تنتهي عندها جميع السلاسل الهجومية.

وهذا يمنح النرويج وضوحًا كبيرًا. لكنه يمنح خصومها وضوحًا أيضًا.

إذا استطعت أن تمنع التمريرة الأخيرة إليه، أو تجبره على الاستلام خارج منطقة الجزاء، أو تفصل بينه وبين أوديغارد واللاعبين القادمين من الطرفين،

فأنت لا تمنع لاعبًا واحدًا. بل تعطل الفكرة الهجومية كاملة.

ولهذا سيحاول أي خصم قادم ألا يراقب هالاند داخل المنطقة، بل أن يمنع الكرة من الوصول إليه أصلًا.

الدرس التكتيكي

خرج منتخب النرويج من المباراة بصورة الفريق الذي يعرف كيف يعاني. وهذه ميزة عظيمة في الأدوار الإقصائية. لكنه خرج أيضًا وهو يترك سؤالًا مفتوحًا.

هل تستطيع الفوز إذا لم تكن المباراة تسير بالشكل الذي يريده هالاند؟

إذا كان منتخب النرويج قد أثبت أن الانضباط والتنظيم قادران على تحييد الجودة، فإن المباراة التالية ستطرح سؤالًا مختلفًا تمامًا.

ماذا يحدث عندما تكون الجودة موجودة عند الطرفين؟

إسبانيا × البرتغال

ماذا تعلمنا من المباراة السابقة؟

هناك اعتقاد شائع في كرة القدم يقول:

"أفضل وسط ملعب هو الذي يمتلك الكرة أكثر."

لكن مباراة إسبانيا والبرتغال أثبتت أن الحقيقة أكثر تعقيدًا؛ أفضل وسط ملعب هو الذي يجعل الآخر يفقد هويته.

ولهذا لم تكن هذه المباراة مواجهة بين منتخبين. بل كانت مواجهة بين مدرستين تؤمنان بالشيء نفسه؛ السيطرة بالكرة.

ولهذا السبب أيضًا، كانت أول مباراة في البطولة يجد فيها منتخب إسبانيا خصمًا يستطيع النظر إليه في العين داخل وسط الملعب.

في المباريات السابقة، كان المنتخب الإسباني يفرض إيقاعه منذ البداية.

منتخب السعودية حاول الدفاع. الأوروغواي حاول الصمود. النمسا حاول الضغط.

لكن البرتغال...حاول أن ينافس اللاروخا في الشيء الذي يتقنه أكثر من أي منتخب آخر؛ الاستحواذ.

وهنا أصبح السؤال مختلفًا تمامًا.

ليس: من سيملك الكرة؟ بل: من سيجعل الآخر يستخدمها بالطريقة التي لا يريدها؟

المنتخب البرتغالي دخل اللقاء بصورة مختلفة تمامًا عن الأدوار السابقة.

للمرة الأولى في البطولة، بدا خط الوسط البرتغالي قادرًا على مقاومة ضغط إسبانيا دون أن يفقد هدوءه.

لم يعد الاستحواذ الإسباني يتحول تلقائيًا إلى حصار طويل داخل نصف ملعب المنافس. بل أصبح هناك فترات يستطيع المنتخب البرتغالي خلالها الاحتفاظ بالكرة، والخروج من ضغط إسبانيا، وإجباره على الجري خلفها. وهذا وحده كان كافيًا ليغير شكل المباراة.

لأن إسبانيا، للمرة الأولى، لم يعد الفريق الوحيد الذي يقرر الإيقاع.

لكن هنا ظهر الفارق الحقيقي.

عندما تساوى الطرفان في جودة لاعبي الوسط، بدأت بقية أجزاء الفريق تحسم المعركة.

وهذه ربما كانت أهم حقيقة كشفتها المباراة؛ منتخب إسبانيا لا يعتمد على وسط ملعبه فقط، بل يعتمد على أن كل لاعب فيها يستطيع أن يكون لاعب وسط عند امتلاك الكرة.

قلب الدفاع. الظهير. الجناح. الجميع يشارك في صناعة الاستحواذ.

ولهذا، حتى عندما نجح البرتغال في إغلاق بيدري أو داني أولمو، لم تتوقف الكرة.

كان يجد طريقًا آخر. مرة عبر كوبارسي، مرة عبر لابورت. ومرة عبر كوكوريا. ومرة عبر التحرك العكسي للجناح. وكأن منتخب إسبانيا لا يبحث عن لاعب حر… بل عن زاوية تمرير حرة.

وهذا ما يفسر لماذا ظلت المباراة متوازنة لفترة طويلة.

المنتخب البرتغالي نجح في منع إسبانيا من الهيمنة على وسط الملعب. لكنه لم يستطع منعه من الهيمنة على هيكل المباراة.

وهنا يكمن الفرق.

هناك فرق تمتلك الكرة لأنها أفضل. وهناك فرق تجعل الكرة تتحرك بالطريقة التي تريدها، حتى عندما لا تكون أفضل في كل جزء من الملعب. وإسبانيا كانت من النوع الثاني.

ورغم أن المباراة انتهت بهدف وحيد، فإنها كانت واحدة من أغنى مباريات البطولة تكتيكيًا.

لأنها كشفت لأول مرة أن منتخب إسبانيا يمكن أن يواجه فريقًا يساويها فنيًا في الوسط… ومع ذلك تظل قادرة على الاحتفاظ بشخصيتها.

وهذا هو أول درس حملته إلى ربع النهائي.

عندما تتساوى الجودة... يصبح الهيكل أهم من الموهبة.

لماذا نجحت الخطة؟

منذ بداية البطولة، كان المنتخب الإسباني يبدو وكأنه يملك إجابة لكل سؤال.

إذا ضغط الخصم، احتفظت بالكرة. إذا تراجع، قمت بتوسيع الملعب. إذا أغلق العمق، كسرت الخطوط عبر الأطراف.

لكن منتخب البرتغال فعل شيئًا مختلفًا. لم يحاول إيقاف إسبانيا، بل حاول إبطاءه.

أولًا... عندما يصبح الاستحواذ معركة صبر

إسبانيا ليس الفريق الأكثر مباشرة في البطولة. ولا يبحث عن الوصول إلى المرمى بأقل عدد من التمريرات. فريق دي لافوينتي يؤمن بشيء مختلف تمامًا.

أن كل تمريرة ناجحة، تجعل التمريرة التالية أسهل.

ولهذا، عندما بدأ البرتغال يضغط في فترات متقطعة، لم يحاول المنتخب الإسباني كسر الضغط مباشرة. بل أعاد الكرة للخلف. ثم إلى الجانب الآخر. ثم عاد من جديد.

للوهلة الأولى، قد يبدو ذلك بطئًا. لكنه في الحقيقة كان جزءًا من الخطة.

بحسب فلسفة "FIFA Training Centre"، فإن أفضل فرق الاستحواذ لا تبحث عن المساحة الحرة، بل تصنعها. ومنتخب إسبانيا فعل ذلك باستمرار.

كل تدوير للكرة كان يجبر الخط البرتغالي على التحرك مترًا أو مترين. وبعد عشر أو خمس عشرة تمريرة، تظهر زاوية جديدة لم تكن موجودة.

ثانيًا... الجودة لم تكن في الوسط فقط

وهنا كانت عبقرية إسبانيا.

المنتخب البرتغالي نجح إلى حد كبير في جعل بيدري وأولمو يستلمان الكرة تحت ضغط. لكن المشكلة أن المنتخب الإسباني لا يعتمد على لاعبين، لكن على الهيكل كله.

فالفريق الذي يستطيع أن يبدأ البناء من خمسة لاعبين، أصعب كثيرًا من الفريق الذي يبدأ البناء من اثنين فقط.

ولهذا، عندما أُغلق الوسط، بدأ قلبا الدفاع في صناعة اللعب. وعندما أُغلق قلبا الدفاع، أصبح الظهيران هما نقطة البناء.

وعندما أُغلقت الأطراف… عاد كل شيء إلى الوسط مرة أخرى.

هذه ليست عشوائية، لكن اللعب التموضعي؛ أي أن الكرة لا تبحث عن اللاعب. بل عن المكان الذي يمنحها أفضلية عددية.

ثالثًا... لماذا لم ينهار الإسبان بعد التبديلات؟

هذه واحدة من أكثر اللحظات التي لفتت انتباهي.

في كثير من المنتخبات، عندما يخرج اللاعبون الأساسيون، ينهار الإيقاع.

لكن مع إسبانيا… تغيرت الأسماء. ولم تتغير الفكرة.

خروج بيدري وداني أولمو كان من الممكن أن يغير شكل المباراة بالكامل.

لكن لويس دي لا فوينتي لم يستبدل لاعبًا بلاعب. بل استبدل وظيفة بوظيفة.

دخل فابيان رويز. ليس لأنه أكثر مهارة. بل لأنه يستطيع أن يكون حلقة وصل سريعة بلمسة واحدة.

ودخل ميكيل ميرينو لأنه يجمع بين ميزتين نادرتين؛ القدرة على التحكم في نسق اللعب، ثم الظهور داخل منطقة الجزاء في اللحظة المناسبة.

وهنا يظهر الفارق بين التبديل الذي يضيف لاعبًا، والتبديل الذي يحافظ على هوية الفريق.

رابعًا... لماذا انتظرت إسبانيا حتى الوقت القاتل؟

قد ينظر البعض إلى هدف الوقت بدل الضائع باعتباره مجرد لحظة حاسمة.

لكنني أراه نتيجة طبيعية لما سبق. منتخب إسبانيا لم يكن يهاجم بعشوائية. بل كان يزيد الضغط تدريجيًا.

كل استحواذ جديد. كل استعادة سريعة للكرة. كل تدوير من جهة إلى أخرى. كان يستهلك جزءًا صغيرًا من تركيز البرتغال.

حتى جاءت اللحظة التي لم يعد فيها التنظيم البرتغالي بنفس الصلابة. وهنا فقط وصلت الضربة.

وهذه من أكثر السمات التي تميز المنتخبات الكبيرة. لا نحتاج إلى السيطرة المطلقة، لكن يكفينا أن نجعل خصمنا يرتكب الخطأ الأول.

الدرس التكتيكي

خرج المنتخب الإسباني من المباراة وهو يؤكد حقيقة ربما تكون الأهم في البطولة حتى الآن:

"إذا امتلك فريقان الجودة نفسها في وسط الملعب... فإن المباراة يحسمها الفريق الذي يملك الجودة نفسها في بقية المراكز أيضًا."

ولهذا كان سر انتصار إسبانيا أن هيكل الفريق كله ظل يعمل بالطريقة نفسها، حتى عندما تغيرت الأسماء.

وهذا، في رأيي، هو أخطر ما سيحمله المنتخب الإسباني معه إلى ربع النهائي.

أين كانت نقطة الضعف؟

رغم أن المنتخب الإسباني خرج منتصرًا، فإن هذه المباراة كانت الأولى التي كشفت أن نموذجه ليس معصومًا من الأخطاء. بل ربما كشفت شيئًا أكثر أهمية.

أن السيطرة ليست حالة دائمة. بل مورد يستهلك مع الوقت.

أولًا... ماذا يحدث إذا كُسر الضغط الأول؟

هناك سبب يجعل منتخب إسبانيا يدافع بخط مرتفع طوال البطولة.

ليس لأنه يريد تقليل المساحات فقط. بل لأنه يريد استعادة الكرة خلال ثوانٍ قليلة من فقدانها.

عن طريق الضغط العكسي بعد فقدان الكرة.

طالما نجح هذا الضغط، بدا منتخب إسبانيا وكأنه لا يدافع أصلًا.

لكن منتخب البرتغال اكتشف شيئًا. إذا تجاوزت الموجة الأولى من الضغط، فإن المساحات تبدأ في الظهور.

أفضل لحظات البرتغال جاءت عندما لم يحاول الاحتفاظ بالكرة طويلًا. بل لعبها بسرعة قبل أن يستعيد المنتخب الإسباني شكله الدفاعي.

وهذا جعل المدافعين الإسبان يدخلون في سباقات مفتوحة لم يعتادوها كثيرًا طوال البطولة.

ليست مشكلة تنظيم. بل مشكلة مسافة.

كلما ارتفع الخط الدفاعي، ازدادت المساحة خلفه.

وكلما فشل الضغط الأول، تحولت تلك المساحة إلى فرصة.

ثانيًا... معركة لامين يامال كشفت شيئًا مهمًا

ربما كانت أجمل مواجهة فردية في دور الـ16.

لامين يامال أمام نونو مينديز.

المباراة كلها بدت أحيانًا وكأنها تتوقف عند هذا الطرف.

لامين كان يحاول خلق التفوق العددي الذي اعتدنا رؤيته منه.

يدخل إلى العمق. يجذب الظهير. ثم يحرر المساحة.

لكن نونو مينديز قدم واحدة من أفضل المباريات الدفاعية في البطولة.

سرعته في الارتداد. توقيته في الالتحامات. وقراءته للحظة التي يجب أن يندفع فيها أو يتراجع.

جعل هذا الأمر لامين، للمرة الأولى تقريبًا في البطولة، يبدو لاعبًا يمكن احتواؤه. ولم تبدأ الجبهة اليمنى الإسبانية في التنفس بحرية إلا بعد خروج مينديز مصابًا.

وهذا ليس تفصيلًا صغيرًا بل دليل على أن الأجنحة الإسبانية، مهما بلغت جودتها، يمكن تحييدها إذا امتلك الخصم ظهيرًا قادرًا على الفوز بالمواجهة الفردية دون الحاجة إلى تغطية مستمرة.

ثالثًا... السيطرة لم تتحول إلى أهداف

المنتخب الإسباني سيطر. فرض إيقاعه. احتفظ بالكرة. لكنه احتاج إلى الوقت بدل الضائع لحسم المباراة.

وهذا يكرر نمطًا بدأ يظهر منذ دور المجموعات؛ كلما واجه منتخب إسبانيا خصمًا يستطيع تقنيًا أن يصمد أمام استحواذه، أصبحت جودة الفرصة أقل من جودة السيطرة.

أي أنه يصل كثيرًا، لكنه لا ينهي كثيرًا.

وهذا فارق مهم جدًا في الأدوار الإقصائية. لأن المباراة التي تبقى معلقة بهدف واحد، تظل قابلة للانقلاب في أي لحظة.

رابعًا... عندما يتساوى الوسط، يصبح الحسم في منطقة الجزاء

المنتخب البرتغالي نجح في إبطاء وسط ملعب إسبانيا. ولم يخسر المباراة هناك.

بل خسرها داخل منطقة الجزاء. وهذا يقودنا إلى فكرة مهمة جدًا قبل ربع النهائي.

إذا استطاع الخصم أن يمنع بيدري وأولمو من صناعة التفوق العددي، فإن السؤال يصبح:

هل يملك الإسبان مهاجمًا يحسم أنصاف الفرص؟

حتى الآن...

الإجابة ليست بالحسم نفسه الذي نراه عند منتخبات مثل النرويج مع هالاند، أو إنجلترا مع كين.

وهذا لا يقلل من جودة إسبانيا. لكنه يوضح طبيعة الفريق.

فهو يحتاج إلى أن تبني الهجمة كاملة، حتى يحصل على فرصة واضحة. ولا يعتمد كثيرًا على لاعب يحول نصف فرصة إلى هدف.

الدرس التكتيكي

خرج المنتخب الإسباني من هذه المباراة وهو يؤكد أنه ربما يكون أكثر فرق البطولة اكتمالًا من الناحية الهيكلية. لكنه خرج أيضًا تاركًا خلفه سؤالًا سيلاحقه حتى نهاية البطولة:

ماذا يحدث عندما ينجح الخصم في كسر الضغط الأول... ولا تأتي الفرصة التالية بسرعة؟

حتى الآن، استطاع المنتخب الإسباني دائمًا أن تستعيد السيطرة. لكن تواليًا، قد لا يمنحه خصمه الوقت الكافي ليفعل ذلك.

من الناحية الأخرى، ماذا يحدث عندما تقترب من إسقاط بطل العالم... ثم تمنحه دقيقة واحدة فقط ليستعيد كل شيء؟

وهنا تبدأ، في رأيي، أكثر مباريات دور الـ16 إثارة من الناحية التكتيكية.

الأرجنتين × مصر

ماذا تعلمنا من المباراة السابقة؟

هناك فرق تجبرك على تغيير طريقتك. وهناك فرق تجبرك على تغيير قناعاتك.

لكن المنتخب الأرجنتين فعل شيئًا مختلفًا تمامًا في هذه البطولة.

لقد أجبر منافسيه على تصديق أن الفوز عليه ممكن. وهذا أخطر ما يمكن أن يحدث لبطل العالم.

قبل أيام قليلة فقط، كاد منتخب الرأس الأخضر أن يكتب واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم. لم يكن ذلك لأن الفارق الفني تقلص فجأة، بل لأنه اكتشف شيئًا مهمًا جدًا في الهيكل الدفاعي للأرجنتين.

ثم جاء منتخب مصر. لم يبدأ من الصفر، بل بدأ من حيث انتهى الرأس الأخضر.

ولهذا، إذا شاهدت المباراتين متتاليتين، ستشعر وكأنك تشاهد المباراة نفسها بنسخة أكثر تطورًا.

الفكرة كانت واحدة. لكن التنفيذ المصري كان أكثر وضوحًا.

الرأس الأخضر أثبت أن الأرجنتين يمكن جرّها إلى سباقات طويلة في المساحات الجانبية.

ومنتخب مصر لم يكتفِ بإثبات ذلك، بل حوله إلى أهداف.

هذه ليست صدفة. بل هي المنطقة نفسها التي أشارت إليها تقارير "FIFA Training Centre "، باعتبارها واحدة من أكثر المناطق إنتاجًا للأهداف في البطولة عندما ينجح الفريق في كسر أول موجة ضغط.

وهنا ظهرت الحقيقة التي حاول الرأس الأخضر كشفها، ثم أكملها منتخب مصر.

المنتخب الأرجنتيني ليس بطيئًا، لكنه ليس سريعًا أيضًا.

وعندما يفقد الكرة في الثلث الأوسط، يحتاج خطه الدفاعي إلى ثوانٍ قليلة حتى يستعيد تمركزه.

هذه الثواني… كانت كل ما احتاجه منتخب مصر.

لكن المباراة حملت مفارقة غريبة.

كلما اقترب منتخب مصر من تحقيق أكبر مفاجأة في البطولة، بدأ يتخلى تدريجيًا عن الأسباب التي أوصلته إليها.

في الساعة الأولى تقريبًا، لم يكن منتخب مصر يدافع فقط. بل كان يهدد.

صلاح لم يكن جناحًا ينتظر الكرة. بل كان نقطة انطلاق لكل انتقال هجومي.

كل استعادة للكرة تقريبًا كانت تتبع النمط نفسه. صلاح يستلم. الجناح الآخر ينطلق. أحد لاعبي الوسط يهاجم العمق. ثم تتحول الهجمة خلال ثوانٍ إلى موقف عددي أمام دفاع الأرجنتين.

ولهذا، لم يكن تقدم مصر مجرد نتيجة، بل كان انعكاسًا منطقيًا لسير المباراة.

لكن مع مرور الوقت، بدأ شيء يتغير. عدد الانطلاقات تقلص. المسافات بين الخطوط أصبحت أقصر.

وأصبح أول قرار بعد استعادة الكرة هو الاحتفاظ بها أو تشتيتها، بدلًا من مهاجمة المساحة.

وهنا تحديدًا، بدأت المباراة تتحول.

ليس لأن المنتخب الأرجنتيني أصبح أفضل فجأة. بل لأن منتخب مصر توقف عن طرح السؤال الذي كان المنتخب الأرجنتيني عاجزًا عن الإجابة عنه.

وفجأة… عادت المباراة إلى السيناريو الذي يفضله أصدقاء ليونيل ميسي أكثر من أي منتخب آخر.

ضغط مستمر. كرات ثانية. عرضيات متكررة. استحواذ طويل حول منطقة الجزاء. ولحظات متتالية يصبح فيها الدفاع مجرد رد فعل.

وهذا بالضبط ما أراده سكالوني منذ الدقيقة الأولى. ولم يحصل عليه… إلا في آخر نصف ساعة.

ولهذا خرجت من المباراة بقناعة واحدة.

لم يكن منتخب مصر بحاجة إلى الدفاع بصورة أفضل. كان يحتاج فقط إلى الهجوم مرة أخرى.

لماذا نجحت الخطة؟

هناك جملة قالها بيب جوارديولا قبل سنوات:

"إذا كنت تدافع طوال الوقت... فأنت في الحقيقة لا تدافع."

قد تبدو متناقضة. لكن مباراة مصر والأرجنتين كانت أفضل تفسير لها.

منذ الدقيقة الأولى، لم يدخل منتخب مصر وهو يبحث عن الصمود. وهذه نقطة مهمة جدًا.

لأن أغلب المنتخبات عندما تواجه الأرجنتين تبدأ المباراة وهي تفكر في كيفية حماية منطقة الجزاء.

أما منتخب مصر، فبدأ المباراة وهو يفكر في كيفية الهروب منها. وهذا ما صنع الفارق.

أولًا... مصر لم تدافع داخل منطقة الجزاء

الكتلة الدفاعية المصرية لم تكن منخفضة كما قد توحي النتيجة.

بل كانت أقرب إلى كتلة متوسطة، لكن المسافات بين خطوطها قصيرة جدًا.

وهذا منع الأرجنتين من الوصول إلى أكثر ما تحبه؛ التمريرات العمودية القصيرة داخل العمق.

ميسي كان يعود كثيرًا بين الخطوط. لكن كل مرة كان يستلم فيها، كان أمامه لاعب، وخلفه لاعب، وبجواره لاعب. أي أن منتخب مصر لم يكن يراقب ميسي، لكن المساحة التي يريد أن يستلم فيها.

ثانيًا... أخطر لاعب لم يكن صلاح

صلاح كان العقل. وليس السكين.

العقل الذي يقرر متى تبدأ المرتدة. لكن السكين، كانت المساحات.

كل مرة كان منتخب مصر يستعيد الكرة، كان ينظر مباشرة خلف ظهيري الأرجنتين. وهذا بالضبط ما فعله الرأس الأخضر قبلها. لكن منتخب مصر نفذه بسرعة أكبر.

بحسب بيانات Opta، أكثر من نصف التقدم المصري بالكرة في الشوط الأول جاء عبر القنوات الجانبية، وليس عبر العمق، وهو ما أجبر الأرجنتين على القيام بعدد كبير من الركضات الدفاعية للخلف، بدلًا من استعادة الكرة في مناطق متقدمة.

الهدف الثاني كان أفضل مثال.

استعادة. تمريرة أولى، انطلاق مباشر نحو الخط الجانبي،الوصول إلى خط النهاية، ثم Cut-back. قبل أن يعود دفاع الأرجنتين إلى أماكنه.

هذه ليست مرتدة. هذه هجمة مصممة خصيصًا ضد الدفاع الوقائي الأرجنتيني.

ثالثًا... لماذا بدا المنتخب الأرجنتيني متوترًا؟

هناك فرق كثيرة تتأخر في النتيجة. لكن لا تبدو قلقة.

الأرجنتين بدا مختلفًا.

لأن منتخب مصر لم يكن يدافع فقط. بل كان يهدد في كل مرة يستعيد فيها الكرة.

وهذا خلق ما يسمي بـ "Transition Anxiety"، أي القلق من فقدان الكرة.

كلما تقدم أحد ظهيري الأرجنتين. كان يعرف أن المساحة خلفه ستصبح هدفًا مباشرًا.

كلما ضغط أحد لاعبي الوسط. كان يعرف أن صلاح ينتظر الاستدارة الأولى.

وهذا جعل ضغط الأرجنتين أقل شراسة مما اعتدناه. لأن كل لاعب كان يعتقد في ذهنه؛ ماذا لو لم نستعد الكرة؟

رابعًا... نقطة التحول الحقيقية

وهنا، في رأيي، انتهت المباراة.

ليس مع هدف ميسي. ولا مع رأسية روميرو. بل قبل ذلك.

عندما توقف منتخب مصر عن الركض.

ليس بدنيًا فقط. بل تكتيكيًا.

كلما استعاد الفراعنة الكرة، بدأ القرار الأول يتغير.

بدلًا من الانطلاق، أصبح الاحتفاظ. بدلًا من الهجوم، أصبح التخلص من الكرة.

وهنا بدأ المنتخب الأرجنتيني يحصل أخيرًا على المباراة التي أرادها منذ البداية.

استحواذ متواصل. ضغط عكسي. كرات ثانية. عرضيات. إعادة تدوير. ثم إعادة الضغط.

أخطر شيء يمكن أن تمنحه لفريق يملك جودة الأرجنتين ليس المساحة، بل الوقت.

ومنتخب مصر، من دون أن يشعر، بدأ بمنح المنتخب الأرجنتيني هذا الوقت.

كل تشتيت، كان يعود بعد عشر ثوانٍ. كل عرضية، كانت تتبعها عرضية أخرى.

كل استعادة، كانت تنتهي بسرعة. وهكذا أصبحت المباراة تُلعب كلها تقريبًا في نصف ملعب واحد.

وهذه ليست مشكلة دفاع. بل مشكلة خروج بالكرة.

خامسًا... لماذا عادت الأرجنتين؟

لأنهم لا يحتاجون إلى عشر فرص واضحة. بل فقط أن تبقى المباراة حية.

وهذه ربما أكثر صفة تميز منتخب سكالوني منذ كأس العالم 2022.

هو لا يفوز دائمًا لأنه الأفضل. بل لأنه يجعل المباراة تبقى مفتوحة حتى الدقيقة الأخيرة.

وحينها… تكفيه لمسة من ميسي. أو كرة ثابتة. أو كرة ثانية. أو رأسية.

ولهذا لم يكن هدف التعادل مفاجئًا. المفاجأة الحقيقية، أن منتخب مصر استطاع تأجيله كل هذا الوقت.

الدرس التكتيكي

إذا خرجت بفكرة واحدة من هذه المباراة، فهي:

أفضل طريقة لمواجهة المنتخب الأرجنتيني ليس أن تمنعه من صناعة الفرص... بل من البقاء في نصف ملعبك خمس عشرة دقيقة متواصلة.

منتخب الرأس الأخضر فعلها. منتخب مصر فعلها بصورة أفضل. وكلاهما أثبت أن بطل العالم يمكن أن أذيته.

إذا ظل الخصم شجاعًا بالكرة، لا شجاعًا بدونها.

أين كانت نقطة الضعف؟

لو طلبت من أي مدرب أن يكتب تقريرًا عن الأرجنتين بعد دور الـ16، فلن يبدأ بميسي.

ولن يبدأ بالاستحواذ. بل سيبدأ بسؤال واحد:

كيف نجح منتخبا مصر والرأس الأخضر في جعل منتخب الأرجنتين يبدو فريقًا عاديًا؟

لأن الحقيقة أن المباراتين كشفتا نمطًا تكتيكيًا واضحًا، وليس مجرد مصادفات.

أولًا... يمكن ضرب الأرجنتين من الخارج إلى الداخل

هناك فرق تجعل العمق هو أقصر طريق إلى المرمى. لكن الأرجنتين ليس فريقًا منهم.

كلما حاول الخصم اختراقه من العمق مباشرة، كانت يستعيد الكرة بسرعة.

أما عندما يبدأ الهجوم من الطرف، ثم يعود إلى الداخل متأخرًا، تبدأ المشاكل.

هدف منتخب مصر الثاني لم يكن مجرد كرة وصلت إلى خط النهاية.

بل كان هجومًا بدأ من المساحة التي تركها الظهير، ثم عاد إلى المنطقة التي خرج منها أحد لاعبي الوسط الأرجنتيني للضغط.

بمعنى آخر، لم يكن منتخب مصر يضرب الظهير فقط، بل كان يضرب المسافة بين الظهير ولاعب الارتكاز.

وهذه من أكثر المناطق عالية القيمة ضد الفرق التي تعتمد على الضغط العكسي.

ثانيًا... الأرجنتين لا تحب الركض للخلف

وهنا لا أتحدث عن السرعة. بل عن شكل الفريق.

الأرجنتين فريق يريد أن يدافع وهو متقدم. يريد أن يستعيد الكرة بعد ثانيتين أو ثلاث.

لكن عندما يضطر للركض أربعين مترًا نحو مرماه، يتغير كل شيء.

في المباراتين، كانت أفضل فرص المنافسين تأتي قبل أن يستعيد رباعي الدفاع شكله الطبيعي.

وليس لأن المدافعين أخطأوا. بل لأن الفريق كله كان لا يزال في وضعية الهجوم.

وفي لحظات عديدة، لم يكن الدفاع الوقائي للأرجنتين، متوازنًا بما يكفي لإيقاف الانتقال الأول.

ثالثًا... الضغط يصبح أقل جودة عندما يفقد عنصر المفاجأة

طوال البطولة، اعتمد رجال سكالوني على ضغطهم العكسي لإبقاء المنافس داخل نصف ملعبه. لكن منتخب مصر فعل شيئًا ذكيًا جدًا. لم يحاول الخروج بعشر تمريرات. بل حاول الخروج بتمريرة واحدة صحيحة.

كلما نجحت تلك التمريرة، كان ضغط الأرجنتين كله ينهار، لأن أول لاعب خرج من مكانه، أصبح خارج اللعبة.

والثاني بدأ يركض. والثالث اضطر إلى تغطية مساحة أكبر. وهنا بدأت المسافات تظهر.

ليست مساحات كبيرة، لكنها كانت كافية للاعبين مثل صلاح والجناحين لكي يحولوا الاستعادة إلى هجمة كاملة.

رابعًا... أخطر نقطة ضعف ليست دفاعية

وهذه، في رأيي، أهم ملاحظة في المباراة كلها.

منتخب الأرجنتين لا يخسر توازنه عندما يدافع. بل عندما يهاجم لفترة طويلة دون أن يسجل.

كل دقيقة إضافية من الضغط المستمر تجعل الفريق يتقدم أكثر، ويزيد عدد اللاعبين أمام الكرة، ويرتفع الخط الدفاعي، ويصبح قرار الظهير بالمغامرة أسهل.

وهنا تبدأ المشكلة.

لأن الخصم لم يعد يحتاج إلى عشر تمريرات للخروج. بل يحتاج فقط إلى تجاوز أول خط ضغط.

ولهذا كان رجال حسام حسن، حتى قبل الهدف الثاني، يخلقون شعورًا دائمًا بالخطر رغم أنهم امتلكوا الكرة لفترات أقل بكثير.

الدرس التكتيكي

لو كنت مدرب سويسرا قبل ربع النهائي، فلن يكون أول شيء أكتبه على السبورة:

كيف أوقف ميسي؟

بل سيكون

1- لا تسمح للأرجنتين بالضغط عليك خمس دقائق متواصلة

2- أول تمريرة بعد الاستعادة يجب أن تتجاوز خط الضغط

3- اجعل الهجمة تبدأ من الطرف وتنتهي في العمق.

4- إذا تقدمت في النتيجة، لا تتوقف عن تهديد المساحات خلف الظهيرين.

لأن الرأس الأخضر أثبت أن الطريق موجود. ومنتخب مصر جعله أكثر وضوحًا. لكن كلاهما ارتكب الخطأ نفسه.

عندما حانت لحظة قتل المباراة... قررا فقط أن ينجوا منها.

وفي مواجهة منتخب مثل الأرجنتين، هناك فرق كبير بين أن تدافع عن التقدم، وأن تواصل تهديده.

ماذا سيحدث في ربع النهائي؟

إذا كانت مباريات دور الـ16 قد علمتنا شيئًا، فهو أن ربع النهائي لن يكون صراع أسماء. بل صراع أفكار.

لأن كل منتخب وصل إلى هذه المرحلة وهو يحمل معه شيئين.

ما أتقنه، وما كشفه خصومه عنه.

ولهذا، فإن مباريات ربع النهائي تبدو وكأنها اختبارات متبادلة.

كل فريق يحاول أن يستغل الجرح الذي تركه المنافس في الدور السابق.

إنجلترا × النرويج

ستكون هذه المباراة اختبارًا مباشرًا لسؤال واحد:

هل يستطيع المنتخب الإنجليزي أن يمنع الكرة من الوصول إلى هالاند؟

لأن المنتخب البرازيلي حاول إيقاف هالاند نفسه.

أما منتخب إنجلترا، فأغلب الظن أنه سيحاول إيقاف السلسلة قبل أن تصل إليه.

وجود رايس أمام خط الدفاع، مع قدرة بيلينجهام على العودة لتكوين زيادة عددية في العمق، قد يجعل أوديغارد مضطرًا إلى الاستلام في مناطق أبعد عن المرمى.

وهذا سيغير شكل النرويج بالكامل.

لكن في المقابل، سيواجه أصدقاء هاري كين مشكلة لم يختبروها كثيرًا.

المنتخب النرويجي لا يحتاج إلى استحواذ حتى يهدد. ولهذا، فإن أي تقدم مفرط من الظهيرين الإنجليزيين قد يفتح المساحات التي يعيش عليها هالاند ونوسا وشيلدروب وبالطبع بوب عندما يدخل بديلاً.

بمعنى آخر… قد تكون المباراة كلها معركة على الكرة الثانية أكثر من كونها معركة على الاستحواذ.

إسبانيا × بلجيكا

منتخب بلجيكا لا يريد أن ينافس إسبانيا على الكرة.

بل يريد أن يجعل كل استحواذ إسباني طويلًا... ثم يضربه في أول تحول.

بقاء كيفين دي بروين وجيرمي دوكو على مقاعد البدلاء يجعل مهمة الأسبان أكثر تعقيدًا، لأنه في البطولات المجمعة أهم ما يمكن اكتشافه يكمن أثناء الرحلة، ومع المراحل الأكثر تقدمًا.

مع الوقت اكتشف رودي جارسيا أن الأسماء لا تعني شيئًا، إذا أردت حقًا الوصول إلى أبعد نقطة. وقد كان محظوظًا للغاية بالوصول إلى هذا الدور وتحديدًا أمام السنغال. فقط قم بإعادة الهدف الأول لمنتخب بلجيكا في تلك المباراة، لاحظ فقط إذا تم قطع الكرة في أي ثانية من تلك الهجمة التي انتهت في الشباك. بنسبة تتعدى الـ 90% منتخب بلجيكا خارج البطولة. من هنا يأتي الخطر.

منتخب إسبانيا لم يواجه حتى الآن مهاجمًا يستطيع أن يغير شكل منطقة الجزاء. ولهذا، فإن المباراة قد لا تُحسم في وسط الملعب. بل في أول كرة عرضية تصل إلى تشارلز دي كاتيلايير أو لوكاكو في حالة مشاركته.

وفي المقابل، إذا استطاع المنتخب الإسباني أن يجعل المباراة تُلعب بالنسق الذي يريده، فإن منتخب بلجيكا سيقضي وقتًا طويلًا وهو يطارد الكرة، وهو السيناريو الذي لا يفضله.

الأرجنتين × سويسرا

وهنا تكمن أكثر المواجهات إثارة بالنسبة لي.

لأن منتخب سويسرا، على الورق، يملك كل الأدوات التي أزعجت الأرجنتين.

كتلة دفاعية منظمة. انضباط كبير بين الخطوط. وقدرة على الضغط في اللحظة المناسبة.

لكنه يفتقد شيئًا واحدًا امتلكه منتخبا مصر والرأس الأخضر؛ السرعة في العقاب.

منتخب سويسرا يستطيع أن يمنع المنتخب الأرجنتيني من اللعب. لكن هل يستطيع أن تؤذيه؟

هذا هو السؤال الحقيقي. إذا اكتفى بالدفاع… فإن المنتخب الأرجنتيني سيفعل ما فعله أمام مصر.

سيضغط. ثم يضغط. ثم يضغط مرة أخرى. حتى تأتي اللحظة التي ينهار فيها التركيز.

أما إذا امتلك الشجاعة ليهاجم كلما استعاد الكرة، فقد نجد أنفسنا أمام المباراة الثالثة على التوالي التي يعيش فيها حامل اللقب ليلة عصيبة.

النهاية

في كل بطولة كأس عالم، تأتي لحظة يتوقف فيها الحديث عن الأسماء.

ولا يعود السؤال؛ من يملك أفضل اللاعبين؟

بل؛ من يملك أفضل الإجابات؟

دور الـ16 لم يمنحنا المتأهلين فقط، بل منحنا مفاتيحهم.

منتخب النرويج علمنا أن السيطرة قد تعني إبطاء المباراة، لا امتلاكها.

منتخب إسبانيا أثبت أن الهيكل قد يكون أهم من الموهبة الفردية.

ومصر والرأس الأخضر أثبتا أن بطل العالم ليس حصنًا لا يُقترب منه، بل فريقًا يمكن الوصول إليه إذا امتلك خصمه الشجاعة الكافية.

الآن تبدأ مرحلة مختلفة. لن يدخل أي مدرب ربع النهائي وهو يسأل: كيف ألعب؟

بل وهو يحمل سؤالًا أكثر أهمية:

"هل أملك الجرأة لتكرار ما كشفه الدور السابق... أم سأمنح خصمي فرصة لإخفاء عيوبه مرة أخرى؟"

وربما لهذا السبب تحديدًا… تبدأ بطولة كأس العالم الحقيقية دائمًا من هنا.