كأس العالم - لامين يامال: لا نخشى فرنسا لقد أقصيانهم مرتين

يثق لامين يامال نجم إسبانيا في قدرة منتخب بلاده على تخطي عقبة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

وتأهلت إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي بعد فوز شاق على بلجكيا بدور الثمانية.

وقال لامين يامال عبر بي إن سبورتس: "التأهل إلى نصف النهائي جاء بعد مباراة كانت معقدة للغاية بالنسبة لنا. نحن سعداء بالتأهل، وأنا أشعر بأنني في حالة جيدة".

وأضاف "البعض يتساءل لماذا لا أسجل كثيرا، لكن بالنسبة لي الأهم هو تحقيق الفوز والتأهل".

وتابع "تحدثت مع والدتي بعد المباراة، وقالت إنها سعيدة للغاية. كما أن شقيقي الصغير كان سعيدا جدا، تسعدني هذه الأمور الرائعة".

وأتم تصريحاته "مواجهة فرنسا؟ نحن لا نخشى فرنسا، وربما عليهم هم أن يخشونا، لقد أقصيناهم من قبل في مناسبتين بالدور نصف النهائي لبطولة أوروبا وكذلك دوري الأمم الأوروبية".

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1.

سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو ثنائية إسبانيا، فيما سجل شارل دي كيتيلاري هدف بلجيكا.

وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.