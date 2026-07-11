كأس العالم - لامين يامال: لا نخشى فرنسا لقد أقصيانهم مرتين

السبت، 11 يوليه 2026 - 01:19

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا ضد النمسا

يثق لامين يامال نجم إسبانيا في قدرة منتخب بلاده على تخطي عقبة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

وتأهلت إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي بعد فوز شاق على بلجكيا بدور الثمانية.

وقال لامين يامال عبر بي إن سبورتس: "التأهل إلى نصف النهائي جاء بعد مباراة كانت معقدة للغاية بالنسبة لنا. نحن سعداء بالتأهل، وأنا أشعر بأنني في حالة جيدة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - لامين يامال رجل مباراة إسبانيا ضد بلجيكا كأس العالم - فيفا يعرض قطعا من أرضية ملعب النهائي للبيع عبر موقعه كأس العالم - موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات كأس العالم - تيليمانس: ما فعلناه أمام إسبانيا لم يكن كافيا

وأضاف "البعض يتساءل لماذا لا أسجل كثيرا، لكن بالنسبة لي الأهم هو تحقيق الفوز والتأهل".

وتابع "تحدثت مع والدتي بعد المباراة، وقالت إنها سعيدة للغاية. كما أن شقيقي الصغير كان سعيدا جدا، تسعدني هذه الأمور الرائعة".

وأتم تصريحاته "مواجهة فرنسا؟ نحن لا نخشى فرنسا، وربما عليهم هم أن يخشونا، لقد أقصيناهم من قبل في مناسبتين بالدور نصف النهائي لبطولة أوروبا وكذلك دوري الأمم الأوروبية".

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1.

سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو ثنائية إسبانيا، فيما سجل شارل دي كيتيلاري هدف بلجيكا.

وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.

إسبانيا فرنسا لامين يامال
نرشح لكم
ذا أثليتك: كانساس الأمريكي أبرز المهتمين بضم صلاح.. وموقف اللاعب كأس العالم - ويليامز: مواجهة فرنسا ستكون معقدة كأس العالم - الطريق إلى نصف النهائي.. ما الذي كشفته مباريات دور الـ16؟ كأس العالم - لامين يامال رجل مباراة إسبانيا ضد بلجيكا كأس العالم - فيفا يعرض قطعا من أرضية ملعب النهائي للبيع عبر موقعه كأس العالم - موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات كأس العالم - تيليمانس: ما فعلناه أمام إسبانيا لم يكن كافيا بدلاء من ذهب
أخر الأخبار
ذا أثليتك: كانساس الأمريكي أبرز المهتمين بضم صلاح.. وموقف اللاعب 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ويليامز: مواجهة فرنسا ستكون معقدة 18 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الطريق إلى نصف النهائي.. ما الذي كشفته مباريات دور الـ16؟ 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لامين يامال: لا نخشى فرنسا لقد أقصيانهم مرتين ساعة | في المونديال
سكاي: مانشستر يونايتد يوقف صفقة ضم إيدرسون ساعة | ميركاتو
كأس العالم - لامين يامال رجل مباراة إسبانيا ضد بلجيكا ساعة | في المونديال
كأس العالم - فيفا يعرض قطعا من أرضية ملعب النهائي للبيع عبر موقعه ساعة | في المونديال
كأس العالم - موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 2 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 3 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين