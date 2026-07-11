سكاي: مانشستر يونايتد يوقف صفقة ضم إيدرسون

السبت، 11 يوليه 2026 - 01:13

كتب : FilGoal

إيدرسون - أتالانتا

أوقف مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة ضم البرازيلي إيدرسون من أتالانتا الإيطالي.

يأتي ذلك على الرغم من التوصل لاتفاق سابق لانتقال اللاعب عقب نهاية مشاركته في كأس العالم 2026.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن النادي أوقف الصفقة دون تحديد السبب.

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وأشارت تقارير إلى أن السبب ليس طيبا خاصة أنه انضم لقائمة البرازيل في كأس العالم 2026.

وسبق أن صرح لاعب الوسط عقب مباراة هايتي في دور المجموعات أن كل شيء حُسم للانضمام للشياطين الحمر.

وكان منتظرا حسم الصفقة بقيمة 45 مليون يورو، بعدما اتفق يونايتد مع أتالانتا على الصفقة منذ أسابيع لتعويض رحيل كاسيميرو.

وودع اللاعب كأس العالم من دور الـ 16 على يد النرويج بعد الخسارة بنتيجة 2-1.

ويبلغ إيدرسون من العمر 26 عاما وينتهي تعاقده مع أتالانتا بنهاية الموسم المقبل.

ولعب البرازيلي 41 مباراة مع فريقه في الموسم المنقضي وساهم في خمسة أهداف.

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