كأس العالم - لامين يامال رجل مباراة إسبانيا ضد بلجيكا

السبت، 11 يوليه 2026 - 01:01

كتب : FilGoal

لامين يامال - رجل مباراة إسبانيا

حصد لامين يامال جائزة أفضل لاعب في مباراة إسبانيا ضد بلجكيا في كأس العالم.

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1.

سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو ثنائية إسبانيا، فيما سجل شارل دي كيتيلاري هدف بلجيكا.

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وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.

وحصد لامين يامال جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي بعدما نالها في مواجهة إسبانيا.

أرقام لامين يامال أمام بلجيكا:

تسديدات: 6

تسديد على المرمى: 2

تمريرات: 39 من 47 بدقة (83%)

مراوغات ناجحة: 4 من 8

مساهمات دفاعية: 1.

لامين يامال إسبانيا بلجيكا
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