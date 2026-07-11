كأس العالم - فيفا يعرض قطعا من أرضية ملعب النهائي للبيع عبر موقعه

عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه "فيفا ستور" قطعا من أرضية ملعب نيوجيرسي الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2026.

وسيقام نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو المقبل في العاشرة مساءً لتحديد بطل نسخة 2026.

وحسبما جاء على موقع فيفافإن القطعة ستكلف 450 دولار من أجل شرائها.

وأوضح الموقع أيضا أن القطع يمكن حجزها من على الموقع وسيتم شحنها بعد المباراة النهائية، والشحن متاح فقط لأمريكا والدول الأوروبية.

كما تُعرض القطع أيضا عبر موقع Keep Stub بأسعار 900 و1200 و3000 دولار ووفقا للأحجام المختلفة.

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" أن عدد القطع المعروضة هو 2026 قطعة وستدر ربحا قدره 11.2 مليون دولار.

يذكر أن موقع "فيفا ستور" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم يعرض أيضا فرصة شراء نسخا مقلدة من كأس العالم والتميمة الرسمية لكأس العالم وصورا للاعبين.

ويمكنك أيضا من عليه شراء قمصان ومتعلقات تخص المدن الـ 16 المستضيفة لكأس العالم 2026.

ونُظم كأس العالم 2026 بتنظيم مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.