كأس العالم - موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات

ضرب منتخب إسبانيا موعدا ناريا مع منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب فرنسا لنصف النهائي بفضل الفوز على المغرب بنتيجة 2-0.

فيما تفوق منتخب إسبانيا على بلجيكا بالفوز بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

وخلال مشواره، فازت الديوك الفرنسية على السنغال والعراق والنرويج والسويد وباراجواي ثم المغرب للوصول للمربع الذهبي للمرة الثالثة تواليا.

فيما حقق اللاروخا الفوز على السعودية وكاب فيردي والنمسا والبرتغال وتعادلوا مع كاب فيردي للوصول للمربع الذهبي للمرة الأولى منذ 2010 عندما حققوا لقبهم الوحيد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.

ستنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساءً.

وستقام المباراة على ملعب دالاس الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان في 38 مباراة سابقة سواء ودية أو رسمية.

اللقاء الأخير في يونيو 2025 انتهى بفوز إسبانيا بنتيجة 5-4 في مباراة مثيرة بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وستكون تلك المواجهة الثانية في كأس العالم بعد لقاء ثمن نهائي كأس العالم 2006 الذي فازت فيه فرنسا بنتيجة 3-1.

فوز إسبانيا: 18

فوز فرنـسا: 13

تعـــــــــــادل: 7