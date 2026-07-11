كأس العالم - تيليمانس: ما فعلناه أمام إسبانيا لم يكن كافيا

السبت، 11 يوليه 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

يوري تييليمانس - جيريمي دوكو - بلجيكا

أعرب يوري تيليمانس لاعب بلجيكا عن حزنه عقب خروج منتخب بلاده من كأس العالم على يد إسبانيا.

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1.

وقال يوري تيليمانس عبر بي إن سبورتس:"عندما يقول الجسد: كفى، فلا يمكنك أن تفعل شيئا. العديد من اللاعبين كانوا مرهقين، وللأسف لم ننجح، لكن رغم ذلك قدمنا كل ما لدينا، وانتهت مغامرتنا هنا".

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وأضاف"صمدنا بالإمكانات والأسلحة المتاحة، لكننا كنا بحاجة إلى أكثر من مجرد الصمود. للأسف لم نكن جيدين في التعامل مع الكرة الثانية، بينما استغلت إسبانيا ذلك وسجل هدفين".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون جمهورنا فخورا بما قدمناه. ما فعلناه لم يكن كافيا للتأهل، لكنه كان كل ما نملك".

وقبل بداية اللقاء شارك هانس فانكن أساسيا في وسط بلجيكا بعد تعرض يوري تيليمانس قائد بلجيكا للإصابة أثناء الإحماء.

سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو ثنائية إسبانيا، فيما سجل شارل دي كيتيلاري هدف بلجيكا.

وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 36 مباراة متتالية دون خسارة ويتبقى لهم لقاء وحيد لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إسبانيا.

فيما انتهت مسيرة الجيل الذهبي للكرة البلجيكية بقيادة روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين وتيبو كورتوا، بعد سنوات من المجد المنقوص من الألقاب.

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