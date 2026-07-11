خبر في الجول - بترول أسيوط يضم الغاني كوامي مجانا

السبت، 11 يوليه 2026 - 00:24

كتب : عمرو نبيل

نانا كوامي - بترول أسيوط

أتم نادي بترول أسيوط الصاعد حديثا للدوري الممتاز اتفاقه مع الغاني نانا كوامي.

وصعد بترول أسيوط رفقة القناة وأبو قير للأسمدة للدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الغاني نانا كوامي وقع على عقود انضمامه إلى صفوف نادي بترول اسيوط الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز ، في صفقة انتقال حر، قادما من الدوري الكمبودي.

وعاد بترول أسيوط إلى الدوري المصري بعدما ضمن المركز الثاني في دوري المحترفين ليعود بعدة غياب دام 17 عاما.

ويعد ذلك الموسم الرابع الذي يتواجد فيه بترول أسيوط في الدوري الممتاز.

وسبق أن تأهل بترول أسيوط للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2006 -2007 وهبط في نفس الموسم.

وتأهل مجددا موسم 2008- 2009 ونجح في البقاء، قبل خوض موسم 2009 -2010 والذي شهد هبوطه ليكون الموسم الأخير للفريق في الدوري الممتاز، قبل العودة هذا الموسم.

بترول أسيوط نانا كوامي
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