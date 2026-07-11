خطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1.

سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو ثنائية إسبانيا، فيما سجل شارل دي كيتيلاري هدف بلجيكا.

والتقي المنتخبان على ملعب سوفي ستيديوم في مدينة كاليفورنيا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بصافرة إنجليزية من مايكل أوليفر.

وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 36 مباراة متتالية دون خسارة ويتبقى لهم لقاء وحيد لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إسبانيا.

فيما انتهت مسيرة الجيل الذهبي للكرة البلجيكية بقيادة روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين وتيبو كورتوا، بعد سنوات من المجد المنقوص من الألقاب.







































































بدلاء من ذهب

خلال 47 مباراة لعبها منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس دي لا فوينتي سجل لاعبوه 119 هدفا.

24 هدفا من الـ 119 جاءت عن طريق اللاعبين البدلاء، سجلها 11 لاعبا مختلفا.

في يورو 2024 سجل داني أولمو ضد جورجيا في دور الـ 16، وفي دور الـ 8 سجل ميكيل ميرينو ضد ألمانيا، وفي النهائي حسم ميكيل أويارزبال اللقب للاروخا ضد إنجلترا.

في كأس العالم 2026 سجل ميكيل ميرينو هدف الفوز أمام البرتغال في الثواني الأخيرة. هدف جاء من 4 تمريرات 3 منها كانت للاعبين بدلاء.

وفي ربع النهائي شارك ميرينو في الدقيقة 85 وبعد 3 دقائق سجل لاعب الوسط هدف الفوز القاتل قائدا بطل أوروبا لنصف نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 2010 عندما حققوا اللقب.

ميرينو رفع رصيده لـ 4 أهداف سجلها بقميص منتخب إسبانيا كبديل متساويا مع فيران توريس وخوسيلو، ويتفوق عليهم فقط أويارزابال برصيد 5 أهداف كبديل مع اللاروخا.

كتيبة بدلاء من ذهب قادت إسبانيا للمجد مرة في 2024، وتعيدهم في كأس العالم لمرحلة غائبة منذ 16 عاما، فلننتظر ماذا سيحدث في نصف النهائي ضد فرنسا؟

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التشكيل

أجرى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا تغييرا وحيدا عن تشكيل اللقاء السابق فدفع بـ فابيان رويز بدلا من بيدري.

في المقابل عاد كيفين دي بروين وجيريمي دوكو لتشكيل بلجيكا الأساسي.

وقبل بداية اللقاء شارك هانس فانكن أساسيا في وسط بلجيكا بعد تعرض يوري تيليمانس قائد بلجيكا للإصابة أثناء الإحماء.

لامين يامال يقود هجوم اللاروخا والمنتخب البلجيكي بالقوة الضاربة في مباراة ربع نهائي كأس العالم 📋🇧🇪🇪🇸 pic.twitter.com/JdMJoA2U6l — FilGoal (@FilGoal) July 10, 2026

وصف المباراة

مرت الدقائق الأولى هادئة دون أي خطورة محققة على مرمى الحارسين.

وفي الدقيقة 20 ضغط لاعبو إسبانيا على راسكين لاعب وسط بلجيكا أمام منطقة الجزاء وأطلق لامين يامال تصويبة مرت بجوار القائم الأيمن لكورتوا معلنا أول فرص اللقاء.

وبعد 10 دقائق أرسل بيدرو بورو عرضية أرضية من الجهة اليمنى سددها داني أولمو وتصدى لها كورتوا وتابعها فابيان رويز في الشباك معلنا التقدم لإسبانيا بالهدف الأول.

فابيان رويز يتابع تصدي كورتوا ويمنح إسبانيا هدف التقدم أمام بلجيكا#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/XjnUiPbPBn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 10, 2026

وفي الدقيقة 39 صوّب يامال كرة قوية جاءت في الشباك الخارجية بجوار القائم الأيسر لمرمى بلجيكا.

رد بلجيكا جاء قويا، عرضية في الدقيقة 41 من تيموتي كاستاني ورأسية شارل دي كيتيلاري سكنت الشباك لتصبح النتيجة 1-1.

دي كيتيلاري يدرك التعادل لبلجيكا برأسية متقنة#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/CGT0Psw8RC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 10, 2026

هدف أوقف رقم أوناي سيمون حارس إسبانيا من الارتفاع، إذ أصبح أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه لعدد دقائق متتالية في كأس العالم برصيد 649 دقيقة.

وانتهى الشوط الأول بإشهار بطاقة صفراء على باو كوبارسي.

في الشوط الثاني حاول منتخب إسبانيا تهديد مرمى كورتوا من جديد لكن تسديدة أولمو جاءت بعيدة في الدقيقة 53.

وشارك فيران توريس في أولى تغييرات اللقاء بدلا من أليكس باينا في الدقيقة 57.

وبعد 5 دقائق رد منتخب بلجيكا بتغييرين بمشاركة أكسيل فيتسل وروميلو لوكاكو بدلا من فانكين وتروسارد.

وتعرض تيبو كورتوا لإصابة عضلية تسببت في استبداله ومغادرة أرض الملعب وعوضه سيني لامينس في الدقيقة 72.

وعاد نيكو ويليامز للمشاركة في المباريات بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء أوروجواي دور المجموعات وغيابه عن آخر مباراتين معوضا ميكيل أويارزابال في هجوم اللاروخا في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 85 تحصل كيفين دي بروين على بطاقة صفراء وخرج من أرض الملعب وعوضه أليكسيس ساليميكيريس.

في المقابل شارك ميكيل ميرينو بدلا من داني أولمو في التوقيت ذاته مع منتخب إسبانيا.

وخطف ميرينو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 88 بعد متابعة لكرة ارتدت من يد لامينس، ليتقدم منتخب إسبانيا مجددا.

ميكل ميرينو يشعل فرحة إسبانيا بهدف ثمين في ربع النهائي#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/40MFqVQy2O — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 10, 2026

وكاد ساليميكريس أن يصنع هدفا قاتلا مستغلا خطأ سيمون وأرسل عرضية شتتها لابورت مدافع إسبانيا ببراعة في الدقيقة 90+3 لتنتهي المباراة بفوز الماتادور.