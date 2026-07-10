كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئات

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 23:35

كتب : هاني العوضي

جنى الألفي - منتخب ناشئات مصر كرة سلة

يستعد منتخب مصر لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو الجاري في دولة التشيك.

ويقع منتخب ناشئات السلة في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من كندا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة إلى الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الوطني مشواره في مونديال الناشئات غدًا السبت، بمواجهة نيوزيلندا في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً، ثم يخوض ثاني مبارياته يوم الأحد أمام كندا، قبل أن يختتم الدور الأول بملاقاة إيطاليا، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

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وتضم القائمة كل من: مريم حازم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي محمد، فاطمة محمد حسن، ليله حسام، حلا معتز، سدرا هيثم، زينة أيمن حليم، دانا شريف جنيدي، حبيبة كريم شرور، حبيبة جمال.

ويضم الجهاز الفني كل من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نيهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، أحمد جويلي أخصائي، فريد سمير مدرب أحمال، فاطمة جمال طبيبة، منى محمد إداري الفريق.

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئات محمد إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تأهل إلى مونديال تحت 17 عامًا، عقب تتويجه ببطولة أفريقيا تحت 16 عامًا العام الماضي.

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