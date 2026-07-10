كأس العالم - هيثم حسن: فخور بأنني مصري

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 23:20

كتب : FilGoal

هيثم حسن

أعرب هيثم حسن عن شعوره بالفخر بعد تمثيل منتخب مصر في منافسات كأس العالم.

هيثم حسن

النادي : ريال أوفييدو

مصر
أمريكا 2026

ولفت هيثم حسن الأنظار بعد ظهوره مع منتخب مصر بمستوى طيب في البطولة.

وكتب هيثم حسن عبر حسابه على إنستجرام: "فخور بأنني مصري".

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وقدم جناح ريال أوفييدو واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما صنع هدف منتخب مصر الأول ضد الأرجنتين، كما كان طرفا رئيسيا في المباراة التي شهدت إلغاء هدف مصري أثار جدلا تحكيميا واسعا خلال اللقاء.

ورغم خروج منتخب مصر من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين، فإن أداء اللاعب جذب اهتمام عدد من الأندية التي بدأت الاستفسار عن موقفه التعاقدي وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب إذاعة كوبي الإسبانية ، تلقى ريال أوفييدو بالفعل عدة عروض من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي الإسباني يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة والبالغة 12 مليون يورو.

فيما ذكرت صحيفة ديلي ريكورد، أن سيلتك الاسكتلندي هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع هيثم حسن خلال الفترة المقبلة ولكنه يرغب في دفع ما يقارب 5 ملايين يورو فقط حتى الآن وهو الأمر الذي لن يرضي أوفييدو.

وشارك هيثم حسن في مباراتين مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 وصنع هدفا ضد الأرجنتين، كما أسهم في تسجيل هدفا آخر بطريقة رائعة ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

هيثم حسن منتخب مصر كأس العالم
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