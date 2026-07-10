كأس العالم - دي كيتيلاري يمنع رقم أوناي سيمون القياسي من الزيادة

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 23:16

كتب : إسلام أحمد

هدف واحتفال شارل دي كيتيلاري - إسبانيا - بلجيكا

توقف الرقم القياسي لـ أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا عن الارتفاع في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وبلجيكا على ملعب سوفي ستيديوم في مدينة كاليفورنيا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بصافرة إنجليزية من مايكل أوليفر.

ودخل سيمون المباراة وهو في صدارة قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة شباكهم لعدد دقائق متتالية في كأس العالم تاريخيا.

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واستقبل سيمون الهدف في الدقيقة 40 برأسية من شارل دي كيتيلاري مهاجم بلجيكا ليتوقف رقمه القياسي عند 649 دقيقة.

وقبل بداية اللقاء الرقم في حوزة سيمون بعدد 609 دقيقة.

وحافظ سيمون على نظافة شباكه ضد المغرب في ثمن نهائي 2022، ثم في 5 مباريات متتالية بنسخة 2026.

وكسر سيمون الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم والتر زينجا حارس منتخب إيطاليا في 1990 برصيد 517 دقيقة خلال مباراة إسبانيا وأوروجواي في دور الـ 32.

وبذلك أصبحت قائمة حراس المرمى الذين حافظوا على سجلهم لأطول فترة متتالية دون تلقي أي هدف في كأس العالم

الإسباني أوناي سيمون – 649 دقيقة

الإيطالي والتر زينجا – 517 دقيقة

الإنجليزي بيتر شيلتون – 502 دقيقة

الأرجنتيني سيرخيو روميرو – 485 دقيقة

الألماني سيب ماير – 475 دقيقة

الإيطالي جانلوبجي بوفون – 460 دقيقة

بلجيكا كأس العالم إسبانيا أوناي سيمون
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