كأس العالم - دي كيتيلاري يمنع رقم أوناي سيمون القياسي من الزيادة

توقف الرقم القياسي لـ أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا عن الارتفاع في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وبلجيكا على ملعب سوفي ستيديوم في مدينة كاليفورنيا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بصافرة إنجليزية من مايكل أوليفر.

ودخل سيمون المباراة وهو في صدارة قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة شباكهم لعدد دقائق متتالية في كأس العالم تاريخيا.

واستقبل سيمون الهدف في الدقيقة 40 برأسية من شارل دي كيتيلاري مهاجم بلجيكا ليتوقف رقمه القياسي عند 649 دقيقة.

دي كيتيلاري يدرك التعادل لبلجيكا برأسية متقنة#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/CGT0Psw8RC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 10, 2026

وقبل بداية اللقاء الرقم في حوزة سيمون بعدد 609 دقيقة.

وحافظ سيمون على نظافة شباكه ضد المغرب في ثمن نهائي 2022، ثم في 5 مباريات متتالية بنسخة 2026.

وكسر سيمون الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم والتر زينجا حارس منتخب إيطاليا في 1990 برصيد 517 دقيقة خلال مباراة إسبانيا وأوروجواي في دور الـ 32.

وبذلك أصبحت قائمة حراس المرمى الذين حافظوا على سجلهم لأطول فترة متتالية دون تلقي أي هدف في كأس العالم

الإسباني أوناي سيمون – 649 دقيقة

الإيطالي والتر زينجا – 517 دقيقة

الإنجليزي بيتر شيلتون – 502 دقيقة

الأرجنتيني سيرخيو روميرو – 485 دقيقة

الألماني سيب ماير – 475 دقيقة

الإيطالي جانلوبجي بوفون – 460 دقيقة