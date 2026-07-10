كأس العالم - دي كيتيلاري يمنع رقم أوناي سيمون القياسي من الزيادة
الجمعة، 10 يوليه 2026 - 23:16
كتب : إسلام أحمد
توقف الرقم القياسي لـ أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا عن الارتفاع في كأس العالم 2026.
أوناي سيمون
النادي : أتليتك بلباو
ويلتقي منتخبا إسبانيا وبلجيكا على ملعب سوفي ستيديوم في مدينة كاليفورنيا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بصافرة إنجليزية من مايكل أوليفر.
ودخل سيمون المباراة وهو في صدارة قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة شباكهم لعدد دقائق متتالية في كأس العالم تاريخيا.
واستقبل سيمون الهدف في الدقيقة 40 برأسية من شارل دي كيتيلاري مهاجم بلجيكا ليتوقف رقمه القياسي عند 649 دقيقة.
دي كيتيلاري يدرك التعادل لبلجيكا برأسية متقنة#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/CGT0Psw8RC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 10, 2026
وقبل بداية اللقاء الرقم في حوزة سيمون بعدد 609 دقيقة.
وحافظ سيمون على نظافة شباكه ضد المغرب في ثمن نهائي 2022، ثم في 5 مباريات متتالية بنسخة 2026.
وكسر سيمون الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم والتر زينجا حارس منتخب إيطاليا في 1990 برصيد 517 دقيقة خلال مباراة إسبانيا وأوروجواي في دور الـ 32.
وبذلك أصبحت قائمة حراس المرمى الذين حافظوا على سجلهم لأطول فترة متتالية دون تلقي أي هدف في كأس العالم
الإسباني أوناي سيمون – 649 دقيقة
الإيطالي والتر زينجا – 517 دقيقة
الإنجليزي بيتر شيلتون – 502 دقيقة
الأرجنتيني سيرخيو روميرو – 485 دقيقة
الألماني سيب ماير – 475 دقيقة
الإيطالي جانلوبجي بوفون – 460 دقيقة