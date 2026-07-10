كأس العالم - مرموش: شكرا لكل من ساند وانتقد وآمن.. سنعود أقوى يا أم الدنيا

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 22:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش - منتخب مصر - أستراليا

شدد عمر مرموش لاعب منتخب مصر على أنه سيواصل العمل لرفع اسم مصر للمكانة التي تستحقها.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مصر
أمريكا 2026

وعادت بعثة منتخب مصر عقب نهاية المشوار في كأس العالم 2026.

وكتب مرموش عبر حسابه على "إنستجرام"

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"لا يوجد شخص يمثل بلده بدون أن يترك قلبه في الملعب.

ولا يوجد شرف أكبر من تمثيل مصر.

نحن جيل أمامنا الكثير ليقدمه، وسنواصل العمل لرفع اسم مصر ونصل للمكانة التي نستحقها.

شكرا لكل من ساند، وانتقد، وآمن.

سنعود أقوى يا أم الدنيا".

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وشارك مرموش في 5 مباريات بكأس العالم 2026، 3 منها أساسيا بقميص منتخب مصر.

وخلال 326 دقيقة لم يسجل لاعب مانشستر سيتي أو يصنع بقميص الفراعنة حتى دور الـ 16.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

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