كأس العالم - إطلاق اسم فوزينيا على نوع جديد من الرخويات البحرية

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 22:49

كتب : إسلام أحمد

كاب فيردي - أوروجواي - فوزينيا

أطلق باحث إسباني اسم فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي على نوع جديد من الرخويات البحرية.

وتألق فوزينيا في ظهور كاب فيردي الأول في كأس العالم إذ ساهم في الوصول لدور الـ 32 قبل التوديع على يد الأرجنتين.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن خيسوس أورتيا الباحث الإسباني اكتشف رخويات بحرية طولها 4 مليمترات في منطقة الكاريبي بالقرب من كوبا.

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وأطلق عليها اسم "Aldisa vozinhai" أي رخويات فوزينيا البحرية.

وأشار أوريتا في بحثه إلى أن اختيار اسم فوزينيا بمثابة شكر لشعب لـ كاب فيردي، وهي الدولة التي مُنح فيها وسام الاستحقاق البيئي في عام 2023، والذي كان بمثابة تقدير لمساهماته في دراسة التنوع البيولوجي البحري في الأرخبيل.

وسبق أن أطلق أوريتا اسم كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد وكوستاريكا السابق على نوع من الحلزونات البحرية الصغيرة في 2019.

وأشارت صحيفة ذا صن الإنجليزية إلى أن الحارس مرشح للانضمام للفريق الأمريكي في صفقة انتقال حر.

وتنقل فوزينيا بين 9 أندية مختلفة خلال مسيرته، كان أبرزها مع جل فيسنتي البرتغالي.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى دور الـ 32 بكاس العالم بعد حلوله ثانيا في المجموعة الثامنة بـ 3 نقاط.

وتعادل منتخب كاب فيردي أمام إسبانيا، وأوروجواي والسعودية، مسجلا هدفين واستقبل هدفين آخرين.

وحصل فوزينيا على جائزة رجل المباراة أمام إسبانيا، بعدما حافظ على شباكه نظيفة.

وودع منتخب كاب فيردي البطولة من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام الأرجنتين 3-2

وزاد متابعو فوزينيا على إنستجرام ليصل إلى 28.5 مليون متابع، بعد مشاركته في المونديال.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ديفيد بيكام رئيس نادي إنتر ميامي، أبدى إعجابه بالحارس.

فوزينيا حارس كاب فيردي كأس العالم
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