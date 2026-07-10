كأس العالم - مدرب سويسرا: الحكام يساعدون الأرجنتين؟ المباريات تُدار بعدالة

أجاب مورات ياكين مدرب سويسرا على سؤال حول مساعدة الحكام للمنتخب الأرجنتيني في مواجهة مصر.

وتلعب سويسرا في ربع نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين المتأهلة على حساب مصر بعد مباراة أثارت جدلا واسعا.

وقال مورات ياكين مدرب سويسرا في مؤتمر صحفي: "تصريحات مدرب ولاعبي مصر بأن الحكام يساعدون الأرجنتين؟ بشكل عام، المباريات تُدار بعدالة في الوقت الحالي. ومع وجود تقنية الفيديو ، يمكن مراجعة كل شيء".

وأضاف "لا توجد حاجة لحسم كل شيء بالكلمات بعد المباراة، عندما تتاح لك فرصك، عليك أن تستغلها، لذلك، يجب أن يُحسم كل شيء داخل الملعب".

وأتم "الفرصة تكون أثناء المباراة نفسها. أما بعد نهايتها، فإن تبرير الأمور أو توجيه الإهانات للآخرين لا علاقة له بالعدالة".

وتأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك يلعب منتخب سويسرا ضد الأرجنتين في دور الـ8 لكأس العالم، وتقام المباراة يوم الأحد في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.