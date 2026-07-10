كأس العالم - مؤتمر ياكين: هناك أكثر من طريقة لإيقاف ميسي.. وسنفتقد هذا اللاعب

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

مورات ياكين - سويسرا

يثق مورات ياكين مدرب سويسرا في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين.

وتلعب سويسرا ضد الأرجنتين فجر الأحد ضمن ربع نهائي كأس العالم.

وقال مورات ياكين مدرب سويسرا في مؤتمر صحفي: "الأرجنتين تمتلك أسلوب لعب قوي، وتُظهر ذكاءها في كل مواجهة. إنها تلعب بشغف كبير، وإذا لم تواجهها بقوة فسيكون من الصعب الفوز عليها. لكنني لا أستطيع القول إن هناك أمورا سيئة أو سلبية حدثت".

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وأضاف "هناك أكثر من طريقة لإيقاف ميسي. سنحاول تنفيذ خطتنا بأفضل شكل، وأن نلعب غدا كفريق واحد. علينا أن نحافظ على الضغط العالي أمام الأرجنتين، فهي بطلة العالم الحالية وستحاول أيضا فرض أسلوبها في الملعب".

وتابع "حاولنا تجهيز يوهان مانزامبي، لكن للأسف لن يتمكن من المشاركة أمام الأرجنتين. الوقت لا يزال مبكرا، والمخاطرة بالدفع به ستكون كبيرة للغاية. سنرى كيف سندير المباراة".

واصل "حارس مرمانا بدأ بالفعل التدرب على ركلات الترجيح، لأننا نعلم أنه إذا أصبحت المباراة متكافئة فستحصل الأرجنتين على ركلات جزاء. لقد استعددنا لهذا السيناريو ودرسنا كل التفاصيل".

وشدد "من آخر مباراتين لهم، يمكننا أن نرى أنهم ليسوا بلا نقاط ضعف. يمكن الضغط عليهم وإرباكهم عندما لا تسير الأمور كما يريدون. نحن فريق منظم ومنضبط، ومستعد للقتال على كل كرة. ولدينا القدرة على إيقاف أبطال العالم".

وأتم تصريحاته "هذه المجموعة عملت بجد هائل للوصول إلى هذه المرحلة. اللاعبون يدركون جيدا قيمة هذا القميص وحجم التضحيات التي تطلبها الوصول إلى هنا. أمام الأرجنتين سنلعب بشجاعة، وانضباط تكتيكي، وإيمان بقدراتنا. وإذا فعلنا ذلك، فكل شيء ممكن. كل قصة عظيمة في هذه البطولة تبدأ بشخص يقول إن ذلك مستحيل. واليوم هي فرصتنا لكتابة قصتنا".

وتأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك يلعب منتخب سويسرا ضد الأرجنتين في دور الـ8 لكأس العالم، وتقام المباراة يوم الأحد في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

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