كأس العالم - بسبب ملعب الحسن الثاني.. المغرب يتفوق إسبانيا في استضافة نهائي 2030

يتفوق المغرب على إسبانيا حول استضافة نهائي كأس العالم 2030.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم بتنظيم مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، بالإضافة لإقامة مباراة في كل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي احتفالا بمرور 100 على النسخة الأولى.

ووفقا لصحيفة "theobjective" الإسبانية فإن حكومة إسبانيا تعمل على وضع خطة بديلة لتعزيز ملفها لاستضافة نهائي 2030.

وسيكون ملعب كامب نو الذي سيتسع بعد إنهاء عمليات التجديد لحضور 105 ألف مشجع البديل لملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتسعى إسبانيا لمنافسة المغرب التي تستعد لإنشاء ملعب الحسن الثاني الذي يتسع لـ 115 ألف مشجع.

وأشار التقرير إلى أن الملعب المقرر إنشاءه في الدار البيضاء بالمغرب يعد مقنعا لفيفا من أجل اختياره لاستضافة نهائي 2030.

والسبب هو الحصول على عوائد مالية ضخمة من مبيعات التذاكر.

وأوضح التقرير إلى أن استضافة الملعب المغربي للنهائي سيدر إيرادا لفيفا يتراوح بين 100 مليون إلى 150 مليون يورو، بالإضافة لـ 50 مليون إضافية من مصادر أخرى مرتبطة بالحدث وهو أكثر مما ستدره استضافة ملعب سانتياجو بيرنابيو للمباراة.

ومن المقرر افتتاح ملعب الحسن الثاني في 2028 بتكلفة 478 مليون يورو.

وسبق أن صرّح رافائيل لوزان في تصريحات نقلتها جريدة موندو ديبورتيفو: "إسبانيا تمتلك قدرة تنظيمية رائعة أثبتتها على مدى سنوات طويلة، وستقود كأس العالم 2030، وسيُقام نهائي تلك البطولة هنا".

وأضاف "المغرب يعيش تحولا حقيقيا على جميع الأصعدة، مع ملاعب رائعة. يجب الاعتراف بما أُنجز بشكل جيد. لكن في كأس الأمم الإفريقية شاهدنا مشاهد تسيء إلى صورة كرة القدم العالمية".

وتابع "سنحتفل في نسخة 2030 بمئوية المونديال لأنها تُخلد مرور 100 عام على كأس العالم التي أُقيمت في أوروجواي".

وأتم "علينا أن نكون على مستوى الحدث. نحن نعمل على أن تستضيف إسبانيا أفضل كأس عالم في التاريخ عام 2030".

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.