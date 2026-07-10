انتهت كأس العالم - إسبانيا (2)-(1) بلجيكا.. اللاروخا إلى المربع الذهبي

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - لامين يامال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا في ثاني مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب سوفي ستيديوم في مدينة كاليفورنيا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بصافرة إنجليزية من مايكل أوليفر.

يذكر أن تلك أول مواجهة تجمع إسبانيا وبلجيكا منذ اللقاء الودي في 2016 الذي انتهى بفوز اللاروخا 2-0 آنذاك.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - طبيب منتخب مصر يكشف عن الفترة الأصعب.. وموعد تعافي فتوح كأس العالم - تشكيل إسبانيا.. تغيير وحيد في الوسط ضد بلجيكا كأس العالم - تشكيل بلجيكا.. عودة دي بروين ودوكو أمام إسبانيا كأس العالم - فينيسيوس: كان لدينا فريق قوي بما يكفي لتحقيق المزيد لكننا لم نستطع

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 88: جووووول البديل الذهبي ميرينو يستغل خطأ الحارس ويسجل هدف التقدم لإسبانيا

ق 71: خروج كورتوا بسبب الإصابة ومشاركة لامينس

ق 56: كورتوا يتصدى لتصويبة قوية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووووول شارل دي كيتيلاري يسجل هدف التعادل برأسية في شباك سيمون الذي توقف رقمه القياسي عند 649 دقيقة دون استقبال أهداف في كأس العالم

ق 39: تصويبة قوية من لامين تمر بجوار القائم الأيسر لكورتوا

ق 35: كورتوا يتصدى لركلة حرة مباشرة نفذها لامين والدفاع يشتت لركنية

ق 30: جووووول أووووول.. عرضية أرضية وتسديدة يتصدى لها كورتوا ويتابعها رويز في الشباك معلنا أول أهداف إسبانيا

ق 20: تصويبة من لامين يامال تمر بجوار القائم الأيمن لكورتوا

بداية اللقاء

إسبانيا بلجيكا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات كأس العالم - تيليمانس: ما فعلناه أمام إسبانيا لم يكن كافيا بدلاء من ذهب كأس العالم - هيثم حسن: فخور بأنني مصري كأس العالم - دي كيتيلاري يمنع رقم أوناي سيمون القياسي من الزيادة كأس العالم - مرموش: شكرا لكل من ساند وانتقد وآمن.. سنعود أقوى يا أم الدنيا كأس العالم - إطلاق اسم فوزينيا على نوع جديد من الرخويات البحرية كأس العالم - مدرب سويسرا: الحكام يساعدون الأرجنتين؟ المباريات تُدار بعدالة
أخر الأخبار
كأس العالم - موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تيليمانس: ما فعلناه أمام إسبانيا لم يكن كافيا 12 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - بترول أسيوط يضم الغاني كوامي مجانا 20 دقيقة | الدوري المصري
بدلاء من ذهب 36 دقيقة | في المونديال
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اقتربنا من ضم إياد العسقلاني 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئات ساعة | كرة سلة
كأس العالم - هيثم حسن: فخور بأنني مصري ساعة | في المونديال
كأس العالم - دي كيتيلاري يمنع رقم أوناي سيمون القياسي من الزيادة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 2 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة 3 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 4 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر