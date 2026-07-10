مباشر كأس العالم - إسبانيا (1)-(1) بلجيكا.. استبدال حارس المرمى

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - لامين يامال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا في ثاني مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب سوفي ستيديوم في مدينة كاليفورنيا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بصافرة إنجليزية من مايكل أوليفر.

يذكر أن تلك أول مواجهة تجمع إسبانيا وبلجيكا منذ اللقاء الودي في 2016 الذي انتهى بفوز اللاروخا 2-0 آنذاك.

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وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 71: خروج كورتوا بسبب الإصابة ومشاركة لامينس

ق 56: كورتوا يتصدى لتصويبة قوية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووووول شارل دي كيتيلاري يسجل هدف التعادل برأسية في شباك سيمون الذي توقف رقمه القياسي عند 649 دقيقة دون استقبال أهداف في كأس العالم

ق 39: تصويبة قوية من لامين تمر بجوار القائم الأيسر لكورتوا

ق 35: كورتوا يتصدى لركلة حرة مباشرة نفذها لامين والدفاع يشتت لركنية

ق 30: جووووول أووووول.. عرضية أرضية وتسديدة يتصدى لها كورتوا ويتابعها رويز في الشباك معلنا أول أهداف إسبانيا

ق 20: تصويبة من لامين يامال تمر بجوار القائم الأيمن لكورتوا

بداية اللقاء

إسبانيا بلجيكا كأس العالم
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