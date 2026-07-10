التدعيمات مستمرة.. غزل المحلة يضم شتا وعمرو جمعة

أعلن نادي غزل المحلة ضم الثنائي عبد الفتاح شتا وعمرو جمعة.

ويواصل زعيم الدلتا بقيادة أحمد خطاب تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وانضم عبد الفتاح شتا قادما من كهرباء الإسماعيلية بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

ويشغل شتا البالغ 24 عاما مركز قلب الدفاع.

وشارك شتا مع كهرباء الإسماعيلية الموسم الماضي في 35 مباراة بجميع المسابقات سجل هدفا وصنع 2 لكن هبط الفريق سريعا لدوري المحترفين.

فيما انتقل عمرو جمعة من الاتحاد السكندري لصفوف الغزل بعقد لمدة 3 مواسم.

ويشغل جمعة صاحب الـ 27 عاما مركز المهاجم.

وشارك عمرو جمعة في 30 مباراة بقميص زعيم الثغر الموسم الماضي سجل خلالها هدفا وصنع آخر بجميع المسابقات.

وسينضم الثنائي الجديد لتدريبات الفريق غدا السبت في معسكر القاهرة.

وارتفع عدد صفقات زعيم الفلاحين لـ 5 حتى الآن بعد ضم عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من مودرن سبورت لمدة 3 مواسم، ومحمد كوكو حارس مرمى سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين.

كما أعلن الفريق ضم الموريتاني محمد إكباد لمدة موسمين.

وسبق أن أعلن النادي من قبل تمديد تعاقد عامر عامر لموسم إضافي وعادل علاء لمدة 3 مواسم.