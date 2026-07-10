كأس العالم - طبيب منتخب مصر يكشف عن الفترة الأصعب.. وموعد تعافي فتوح

شدد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، أن الفترة بين مباراتي إيران وأستراليا كانت الأصعب بالنسبة للجهاز الطبي خلال مشوار الفراعنة في كأس العالم 2026، بسبب كثرة الإصابات التي ضربت الفريق قبل مواجهة دور الـ32.

ووصلت بعثة منتخب مصر صباح اليوم الجمعة، إلى مطار العلمين، بعد انتهاء مشوار المنتخب بالمونديال.

وقال محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر عبر إم بي سي مصر 2: "قلت من قبل إن 11 عاما من عملي مع منتخب مصر في كفة، والأسبوع ما بين مباراتي إيران وأستراليا في كفة أخرى، لقد كانت الفترة الأصعب بالنسبة للجهاز الطبي، لأننا واجهنا عددا كبيرا من الإصابات قبل أول مباراة إقصائية في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم".

وأضاف "خرجنا من مباراة إيران بإصابات قوية، وكان علينا تجهيز اللاعبين في وقت قصير. والحمد لله كان هناك انسجام كبير مع الجهاز الفني، ونجحنا في تجهيز معظم المصابين للحاق بمباراة أستراليا".

وتابع "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، وهذا المستوى من اللاعبين يحتاج إلى برنامج طبي خاص. تعاملنا معه بالشكل المناسب بين مباراتي إيران وأستراليا، وظهر في أفضل حالاته، ولعب 120 دقيقة كاملة وسدد ركلة ترجيح بنجاح".

وواصل "أحمد فتوح تحامل على نفسه أمام إيران رغم طلبي المتكرر باستبداله. فتوح قطع شوطا كبيرا في برنامجه العلاجي، ولو تأهلنا إلى دور الثمانية لكان جاهزا للمشاركة، وسيكون جاهزا لفترة الإعداد مع الزمالك".

وشدد "حسام عبد المجيد تعرض لجرح في العين، وظهرت عليه علامات ارتجاج في المخ، لذلك طلبنا استبداله وفقا للوائح حفاظا على سلامته، واستفدنا من التغيير الإضافي".

وأتم تصريحاته "حسام حسن وإبراهيم حسن مستعدان للتضحية بكل شيء من أجل منتخب مصر. قد ينسيا نفسيهما وأدويتهما، لكنهما لا ينسيا أبدا مسؤولياتهما تجاه المنتخب".

وكان منتخب مصر قريبا من التأهل للدور ربع النهائي، بعد تقدمه بهدفين أمام الأرجنتين حتى الدقيقة 79.

ولكن نجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة والفوز بنتيجة 3-2، وسط حالات جدلية تحكيمية.

وحقق منتخب مصر لأول مرة فوزًا في كأس العالم في مشاركته الرابعة أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

كما تجاوز منتخب مصر دور المجموعات لأول مرة في التاريخ، وكذلك تأهل لدور الـ 16 في إنجاز تاريخي.

وسجل منتخب مصر 8 أهداف في 5 مباريات، في أكبر سلسلة تهديف في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.