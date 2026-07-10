تقرير إسباني: فياريال يدرس إعادة هيثم حسن لصفوفه مستغلا هذا البند

يدرس نادي فياريال إعادة الدولي المصري هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو إلى صفوفه مجددا.

وظهر هيثم حسن بمستوى طيب مع منتخب مصر خلال مشاركته بكأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة El Periódico Mediterráneo الإسبانية، فإن فياريال يتابع هيثم حسن ويدرس إعادته لصفوفه والاستفادة من امتلاكه نسبة 40 % من إعادة بيع اللاعب.

ويملك نادي فياريال، نادي اللاعب السابق، حق الحصول على 40% من قيمة أي انتقال مستقبلي لهيثم حسن وفقا للعقد المبرم عند انتقاله إلى ريال أوفييدو.

ويلعب هيثم حسن مع أوفييدو منذ صيف 2024 قادما من فياريال الذي يدرس عودته مجددا.

وضمن فياريال المشاركة في السنخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا خلف برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقدم جناح ريال أوفييدو واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما صنع هدف منتخب مصر الأول ضد الأرجنتين، كما كان طرفا رئيسيا في المباراة التي شهدت إلغاء هدف مصري أثار جدلا تحكيميا واسعا خلال اللقاء.

ورغم خروج منتخب مصر من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين، فإن أداء اللاعب جذب اهتمام عدد من الأندية التي بدأت الاستفسار عن موقفه التعاقدي وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب إذاعة كوبي الإسبانية ، تلقى ريال أوفييدو بالفعل عدة عروض من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي الإسباني يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة والبالغة 12 مليون يورو.

فيما ذكرت صحيفة ديلي ريكورد، أن سيلتك الاسكتلندي هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع هيثم حسن خلال الفترة المقبلة ولكنه يرغب في دفع ما يقارب 5 ملايين يورو فقط حتى الآن وهو الأمر الذي لن يرضي أوفييدو.

وشارك هيثم حسن في مباراتين مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 وصنع هدفا ضد الأرجنتين، كما أسهم في تسجيل هدفا آخر بطريقة رائعة ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.