تقرير إسباني: فياريال يدرس إعادة هيثم حسن لصفوفه مستغلا هذا البند

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 21:18

كتب : FilGoal

هيثم حسن - مصر - أستراليا

يدرس نادي فياريال إعادة الدولي المصري هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو إلى صفوفه مجددا.

وظهر هيثم حسن بمستوى طيب مع منتخب مصر خلال مشاركته بكأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة El Periódico Mediterráneo الإسبانية، فإن فياريال يتابع هيثم حسن ويدرس إعادته لصفوفه والاستفادة من امتلاكه نسبة 40 % من إعادة بيع اللاعب.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين كأس العالم - هيثم حسن: الجماهير أساس الإنجاز.. وسنستعد لأي منافس هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم تقارير: أوفييدو تلقى عدة عروض لضم هيثم حسن.. وسيلتك أبرز المهتمين

ويملك نادي فياريال، نادي اللاعب السابق، حق الحصول على 40% من قيمة أي انتقال مستقبلي لهيثم حسن وفقا للعقد المبرم عند انتقاله إلى ريال أوفييدو.

ويلعب هيثم حسن مع أوفييدو منذ صيف 2024 قادما من فياريال الذي يدرس عودته مجددا.

وضمن فياريال المشاركة في السنخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا خلف برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقدم جناح ريال أوفييدو واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما صنع هدف منتخب مصر الأول ضد الأرجنتين، كما كان طرفا رئيسيا في المباراة التي شهدت إلغاء هدف مصري أثار جدلا تحكيميا واسعا خلال اللقاء.

ورغم خروج منتخب مصر من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين، فإن أداء اللاعب جذب اهتمام عدد من الأندية التي بدأت الاستفسار عن موقفه التعاقدي وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب إذاعة كوبي الإسبانية ، تلقى ريال أوفييدو بالفعل عدة عروض من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي الإسباني يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة والبالغة 12 مليون يورو.

فيما ذكرت صحيفة ديلي ريكورد، أن سيلتك الاسكتلندي هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع هيثم حسن خلال الفترة المقبلة ولكنه يرغب في دفع ما يقارب 5 ملايين يورو فقط حتى الآن وهو الأمر الذي لن يرضي أوفييدو.

وشارك هيثم حسن في مباراتين مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 وصنع هدفا ضد الأرجنتين، كما أسهم في تسجيل هدفا آخر بطريقة رائعة ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

منتخب مصر هيثم حسن ريال أوفييدو
نرشح لكم
كأس العالم - طبيب منتخب مصر يكشف عن الفترة الأصعب.. وموعد تعافي فتوح كأس العالم - استقبال رسمي وجماهيري لمنتخب مصر كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا مباشر - الآلاف يستقبلون طائرة منتخب مصر في العلمين كأس العالم - بعثة منتخب مصر تتحرك من أتلانتا كأس العالم - إبراهيم حسن يعلن موعد عودة منتخب مصر الأعلى للإعلام: فضلنا الانتظار حتى انتهاء مشاركة المنتخب في المونديال لفحص الشكاوى
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) بلجيكا.. بداية اللقاء دقيقة | في المونديال
الصفقة الثانية.. ميلان يضم ماريو جيلا من لاتسيو 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
التدعيمات مستمرة.. غزل المحلة يضم شتا وعمرو جمعة 15 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - طبيب منتخب مصر يكشف عن الفترة الأصعب.. وموعد تعافي فتوح 22 دقيقة | في المونديال
تقرير إسباني: فياريال يدرس إعادة هيثم حسن لصفوفه مستغلا هذا البند 41 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم - تشكيل بلجيكا.. عودة دي بروين ودوكو أمام إسبانيا ساعة | في المونديال
موندو ديبورتيفو: الأهلي يواجه برشلونة في كأس جوان جامبر ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - تشكيل إسبانيا.. تغيير وحيد في الوسط ضد بلجيكا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 2 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة 3 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 4 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر