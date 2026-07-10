كأس العالم - تشكيل بلجيكا.. عودة دي بروين ودوكو أمام إسبانيا

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

هانز فاناكين - بلجيكا ضد أمريكا

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لـ منتخب بلجيكا تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب سوفي ستيديوم في مدينة كاليفورنيا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بصافرة إنجليزية من مايكل أوليفر.

ويبدأ كيفين دي بروين وجيريمي دوكو في التشكيل الأساسي بعدما شارك الثنائي كبديل في الفوز على أمريكا بدور الـ 16.

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ويعوض دي بروين غياب أمادو أونانا المصاب، فيما يتواجد دوكو كجناح أيمن بدلا من دودي لوكيباكيو.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: تيموتي كاستاني – ناثان نجوي – براندون ميتشل – ماكسيم دي كويبر

الوسط: يوري تيليمانس – نيكولاس راسكين – كيفين دي بروين

الهجوم: جيريمي دوكو – شارل دي كيتيلاري – لياندرو تروسارد

يذكر أن تلك أول مواجهة تجمع إسبانيا وبلجيكا منذ اللقاء الودي في 2016 الذي انتهى بفوز اللاروخا 2-0 آنذاك.

وتأهل منتخب بلجيكا لربع النهائي لأول مرة منذ نسخة 2018 الذي حقق خلاله المركز الثالث، ووصل الشياطين الحمر لتلك المرحلة بعد الفوز على أمريكا بنتيجة 4-1.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.

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