موندو ديبورتيفو: الأهلي يواجه برشلونة في كأس جوان جامبر

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

يلتقي الأهلي مع برشلونة في مباراة ودية خلال كأس جوان جامبر في شهر أغسطس المقبل.

يأتي ذلك بعد انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قادما من الأهلي بشكل نهائي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الأهلي سيحل ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو يوم 19 أغسطس المقبل في كأس جامبر الودية.

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وأشار التقرير "سيواجه برشلونة ناديا قويا جدا يتمتع بحضورٍ بارز في مصر، في خطوة استراتيجية لفتح هذا السوق الضخم، علما بأن عدد سكان مصر يبلغ حوالي 110 ملايين نسمة. في الواقع، يُعد السوق العربي بأكمله ذا أهمية بالغة للنادي الكتالوني، حيث يحظى بجماهيرية واسعة".

وسبق أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.

وبذلك سيكون الأهلي أو فريق عربي يشارك في كأس جوان جامبر منذ استحداث نظام البطولة منذ عام 1997.

والتقى الأهلي وبرشلونة وديا مرتين، الأولى في 2007 وانتهت بفوز برشلونة وديا 4-0 خلال الاحتفال بمئوية الأهلي، فيما خسر الأهلي بنتيجة 4-1 في ودية أخرى أقيمت بملعب ويمبلي في 2009.

وسبق أن كشف FilGoal.com فإن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا بين يومي 31 يوليو و12 أغسطس.

وأعلن الأهلي تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا لتقديم وائل جمعة كمدير للكرة وعموتة كمدير فني.

كما أعلن الأهلي ضم الثنائي، علي محمود، وأقطاي عبد الله قادما من إنبي.

الأهلي برشلونة كأس جوان جامبر
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