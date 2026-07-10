كأس العالم - تشكيل إسبانيا.. تغيير وحيد في الوسط ضد بلجيكا
الجمعة، 10 يوليه 2026 - 20:30
كتب : FilGoal
أجرى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه لمواجهة بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026.
ويلتقي المنتخبان على ملعب سوفي ستيديوم في مدينة كاليفورنيا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بصافرة إنجليزية من مايكل أوليفر.
ويبدأ فابيان رويز أساسيا بدلا من بيدري في وسط إسبانيا.
وجاء تشكيل اللاروخا
حراسة المرمى: أوناي سيمون
الدفاع: بيدرو بورو – باو كوبارسي – إيمريك لابورت – مارك كوكوريا
الوسط: فابيان رويز – داني أولمو – رودري
الهجوم: لامين يامال – ميكيل أويارزابال – أليكس باينا
🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Bélgica.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/XgspP4mfVq— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 10, 2026
يذكر أن تلك أول مواجهة تجمع إسبانيا وبلجيكا منذ اللقاء الودي في 2016 الذي انتهى بفوز اللاروخا 2-0 آنذاك.
وتأهل منتخب إسبانيا لربع النهائي لأول مرة منذ نسخة 2010، ووصل اللاروخا لتلك المرحلة بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد.
وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً.